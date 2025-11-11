نجارزاده تاکید کرد:
بانک ملی ایران، الگوی شفافیت، تحول و سرعت در خدمات به مشتریان در نظام بانکی کشور
مدیرعامل بانک ملی ایران با بیان اینکه فناوری دیگر ابزار کمکی نیست، بلکه محور اصلی تحول در این بانک است، گفت: ابرپروژههای متعددی در این بخش طراحی و آغاز شده است که اجرای کامل آنها، چهره بانک ملی را در حوزه خدمات و زیرساختها متحول خواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی بانک ملی ایران، ابوالفضل نجارزاده، در مراسم معارفه هادی محبوبی سرپرست جدید معاونت شعب، حمیدرضا مختاریان بهعنوان معاونت برنامهریزی و تحول و حامد دهقانی سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران با قدردانی از تلاش مدیران پیشین و ابراز اعتماد به توانمندی مدیران جدید، از رشد چشمگیر شاخصهای عملکردی بانک در ماههای اخیر خبر داد.
بانک ملی در هفت ماه گذشته ۱.۵ درصد به سهم خود در بازار افزوده است
نجارزاده گفت : بانک ملی ایران در هفت ماه گذشته توانسته است ۱.۵ واحد درصد به سهم بازار خود بیافزاید و حجم منابع آن از ۲ هزار همت عبور کرده و به حدود ۲۲۰۰ همت برسد. این رشد نتیجه کار تیمی، برنامهریزی دقیق و مشارکت مؤثر همه همکاران در صف و ستاد است.
نجارزاده با تاکید بر تغییر نگرش در شبکه بانکی افزود: امروز ارتباط میان صف و ستاد شکل منسجمتری یافته و پاسخگویی به مشتریان با نگاه حرفهای و در چارچوب اصول بانکداری نوین انجام میشود.
آینده بانکداری در چابکی و نگاه فناورانه است
مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به نقش راهبردی معاونت برنامهریزی و تحول گفت: این حوزه مغز متفکر سازمان است و انتظار می رود در دوره مدیریت جدید این بخش، فرآیندهای کلان و سیاستهای بانک به شکلی هدفمند و کارآمد در سراسر سازمان جاری شود.
وی خاطر نشان کرد: آینده بانکداری دیگر در بازههای سالانه تغییر نمیکند، بلکه هر روز شاهد تحولات تازهای هستیم بنابراین چابکی، هوشمندی و نگاه فناورانه لازمه همراهی با این دگرگونیهاست.
فناوری محور تحول بانک ملی ایران
نجارزاده با تاکید بر جایگاه فناوری در مسیر تحول بانک اظهار کرد: فناوری دیگر ابزار کمکی نیست، بلکه محور اصلی تحول در بانک است. ابرپروژههای متعددی در این بخش
طراحی و آغاز شده است که اجرای کامل آنها، چهره بانک ملی را در حوزه خدمات و زیرساختها متحول خواهد کرد. در این میان، بهرهگیری از ظرفیتهای هوش مصنوعی نهتنها الزامی فناورانه، بلکه راهبردی برای خلق ارزش افزوده و بهبود تجربه مشتری است.
بانک ملی باید الگوی نظام بانکداری کشور باشد
وی با بیان اینکه اعتماد مردم بزرگترین سرمایه بانک ملی ایران است، تصریح کرد: با استفاده از فناوری، شفافیت مالی و ارائه خدمات نوآورانه، باید این اعتماد را حفظ و تقویت کنیم. هدف ما این است که بانک ملی، الگویی برای شفافیت، سرعت و کیفیت در نظام بانکی کشور باشد.
مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین بر ضرورت جوانگرایی، جانشینپروری و رعایت سلسلهمراتب سازمانی تاکید کرد.
معارفه معاونان جدید بانک ملی ایران
هادی محبوبی نیز بهعنوان سرپرست معاونت شعب، حمیدرضا مختاریان بهعنوان سرپرست معاونت برنامهریزی و تحول و حامد دهقانی بهعنوان سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات ضمن قدردانی از اعتماد مدیرعامل، برنامهها و رویکردهای خود را برای تصدی مسئولیتهای جدید تشریح کردند. در این مراسم همچنین از خدمات حمید مومنی معاون پیشین امور شعب بانک ملی ایران نیز تقدیر شد.