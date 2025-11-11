بانک ملی ایران، الگوی شفافیت، تحول و سرعت در خدمات به مشتریان در نظام بانکی کشور

بانک ملی در هفت ماه گذشته ۱.۵ درصد به سهم خود در بازار افزوده است

نجارزاده گفت : بانک ملی ایران در هفت ماه گذشته توانسته است ۱.۵ واحد درصد به سهم بازار خود بیافزاید و حجم منابع آن از ۲ هزار همت عبور کرده و به حدود ۲۲۰۰ همت برسد. این رشد نتیجه کار تیمی، برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت مؤثر همه همکاران در صف و ستاد است.

نجارزاده با تاکید بر تغییر نگرش در شبکه بانکی افزود: امروز ارتباط میان صف و ستاد شکل منسجم‌تری یافته و پاسخ‌گویی به مشتریان با نگاه حرفه‌ای و در چارچوب اصول بانکداری نوین انجام می‌شود.

آینده بانکداری در چابکی و نگاه فناورانه است

مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به نقش راهبردی معاونت برنامه‌ریزی و تحول گفت: این حوزه مغز متفکر سازمان است و انتظار می رود در دوره مدیریت جدید این بخش، فرآیندهای کلان و سیاست‌های بانک به شکلی هدفمند و کارآمد در سراسر سازمان جاری شود.

وی خاطر نشان کرد: آینده بانکداری دیگر در بازه‌های سالانه تغییر نمی‌کند، بلکه هر روز شاهد تحولات تازه‌ای هستیم بنابراین چابکی، هوشمندی و نگاه فناورانه لازمه همراهی با این دگرگونی‌هاست.

فناوری محور تحول بانک ملی ایران

نجارزاده با تاکید بر جایگاه فناوری در مسیر تحول بانک اظهار کرد: فناوری دیگر ابزار کمکی نیست، بلکه محور اصلی تحول در بانک است. ابرپروژه‌های متعددی در این بخش