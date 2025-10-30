کروز میزبان دانشجویان شد

جمعی از دانشجویان مهندسی مکانیک به همراه استاد خود، روز چهارشنبه مهمان شرکت کروز شدند و از نزدیک با فرایندهای تولید صنعتی این مجموعه آشنا شدند. این دانشجویان که مشتاق درک نقش و اهمیت فعالیت‌های مهندسان مکانیک در کروز بودند، از سالن‌های ماشین‌سازی،قالب‌سازی، دسته‌سیم، واحد تحقیق و نوآوری (R&I) و واحد مادر بازدید کردند.

در جریان این بازدید، متخصصان کروز با ارائه توضیحات فنی، دانشجویان را با مراحل مختلف تولید آشنا کردند و به پرسش‌های آنان پاسخ دادند.

در حاشیه این برنامه، مهندس پروانه احمدوند، استاد دانشکده مکانیک دانشگاه امیرکبیر، با تجلیل از سطح تکنولوژی و رعایت استانداردهای محیطی در کروز گفت:

«فعالیت منسجم کروز باعث افتخار است و به جرات می‌توانم بگویم که بازدید از کروز یکی از بهترین بازدیدهای صنعتی ما بود و پرسنل و مسئولان هر بخش با کمال میل و حوصله توضیحات را ارائه کردند».

کروز همکاری خود را با دانشگاه‌ها از طریق رویدادهایی نظیر بازدیدهای دانشجویی، برنامه‌های کوآپ، نمایشگاه‌های کار، دوره‌های کارآموزی و سایر برنامه‌های مشترک توسعه می‌دهد و تلاش دارد تا به عنوان یک شرکت پیشرو، از این تعامل برای جذب نیروهای آینده و ایجاد فرصت‌های اشتغال برای دانشجویان بهره گیرد. این روند در راستای رویکرد کروز برای گسترش همکاری میان صنعت و دانشگاه دنبال می‌شود.

