خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کروز میزبان دانشجویان شد

کروز میزبان دانشجویان شد
کد خبر : 1712092
لینک کوتاه کپی شد.

جمعی از دانشجویان مهندسی مکانیک به همراه استاد خود، روز چهارشنبه مهمان شرکت کروز شدند و از نزدیک با فرایندهای تولید صنعتی این مجموعه آشنا شدند. این دانشجویان که مشتاق درک نقش و اهمیت فعالیت‌های مهندسان مکانیک در کروز بودند، از سالن‌های ماشین‌سازی،قالب‌سازی، دسته‌سیم، واحد تحقیق و نوآوری (R&I) و واحد مادر بازدید کردند.

در جریان این بازدید، متخصصان کروز با ارائه توضیحات فنی، دانشجویان را با مراحل مختلف تولید آشنا کردند و به پرسش‌های آنان پاسخ دادند.

در حاشیه این برنامه، مهندس پروانه احمدوند، استاد دانشکده مکانیک دانشگاه امیرکبیر، با تجلیل از سطح تکنولوژی و رعایت استانداردهای محیطی در کروز گفت:

«فعالیت منسجم کروز باعث افتخار است و به جرات می‌توانم بگویم که بازدید از کروز یکی از بهترین بازدیدهای صنعتی ما بود و پرسنل و مسئولان هر بخش با کمال میل و حوصله توضیحات را ارائه کردند».

کروز همکاری خود را با دانشگاه‌ها از طریق رویدادهایی نظیر بازدیدهای دانشجویی، برنامه‌های کوآپ، نمایشگاه‌های کار، دوره‌های کارآموزی و سایر برنامه‌های مشترک توسعه می‌دهد و تلاش دارد تا به عنوان یک شرکت پیشرو، از این تعامل برای جذب نیروهای آینده و ایجاد فرصت‌های اشتغال برای دانشجویان بهره گیرد. این روند در راستای رویکرد کروز برای گسترش همکاری میان صنعت و دانشگاه دنبال می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ