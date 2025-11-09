کیفیت 365 روزه، بزرگداشت یک روزه

خبرگزاری کار ایران
کد خبر : 1712087
کیفیت برای کروز، داستان رسیدن به نقطه مقصد نیست؛ هنر ماندن در مسیر است. خوشحالیم که در این مسیر بیش از پیش به استانداردهای جهانی و سبز نائل شدیم و همچنان نیز به راه خود ادامه می‌دهیم.

به گزارش ایلنا؛ در تقویم رسمی کشور، 18 آبان  به‌عنوان روز ملی کیفیت نام‌گذاری شده است، اما در کروز هر روز ما روز کیفیت به‌حساب می‌آید؛ زیرا نظام‌های کنترل دقیق، زیرساخت‌های پیشرفته و نیروی انسانی متخصص و کاربلد، تضمین‌کننده کیفیت در همه مراحل تولید ما هستند.

به پشتوانه همین‌ داشته‌های ارزشمند نیز موفق شدیم تا تاییدیه کیفیت را از مشتریان خارجی و گرید A را از مشتریان داخلی کسب کنیم. کیفیت برای کروز، داستان رسیدن به نقطه مقصد نیست؛ هنر ماندن در مسیر است. خوشحالیم که در این مسیر بیش از پیش به استانداردهای جهانی و سبز نائل شدیم و همچنان نیز به راه خود ادامه می‌دهیم.

روز کیفیت را به خانواده بزرگ صنعت ایران تبریک می‌گوییم.   

 

