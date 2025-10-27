خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

همراه با کروز در همایش موتورهای درون‌سوز

کد خبر : 1712082
لینک کوتاه کپی شد.

همایش بین‌المللی موتورهای درون‌سوز بعد از سه روز پرتکاپو به‌پایان رسید. شرکت صنایع تولیدی کروز در بخش‌های مختلف این همایش حضور پررنگی داشت. در افتتاح  این همایش، مهندس حمید کشاورز، هم‌بنیان‌گذار کروز، نتایج مطالعات استراتژیک در حوزه موتورهای درون‌سوز را با شرکت‌کنندگان به اشتراک گذاشتند و از فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌رو در ایران گفتند.

 

غرفه کروز نیز با استقبال خوب علاقه‌مندان مواجه شد و شاهد شکل‌گیری گفت‌وگوهای تخصصی بسیاری بودیم. در این ویدیو بخش‌هایی از تجربه حضور کروز در همایش موتورهای درون‌سوز را می‌بینید.

 

حجم ویدیو: ۹۱.۴۴M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۱:۰۷ دانلود ویدیو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ