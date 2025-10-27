همراه با کروز در همایش موتورهای درونسوز
همایش بینالمللی موتورهای درونسوز بعد از سه روز پرتکاپو بهپایان رسید. شرکت صنایع تولیدی کروز در بخشهای مختلف این همایش حضور پررنگی داشت. در افتتاح این همایش، مهندس حمید کشاورز، همبنیانگذار کروز، نتایج مطالعات استراتژیک در حوزه موتورهای درونسوز را با شرکتکنندگان به اشتراک گذاشتند و از فرصتها و چالشهای پیشرو در ایران گفتند.
غرفه کروز نیز با استقبال خوب علاقهمندان مواجه شد و شاهد شکلگیری گفتوگوهای تخصصی بسیاری بودیم. در این ویدیو بخشهایی از تجربه حضور کروز در همایش موتورهای درونسوز را میبینید.