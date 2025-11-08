خبرگزاری کار ایران
در بازدید معاون سرمایه‌گذاری و راهبری شرکت‌های گروه فولاد مبارکه تأکید شد؛

تسریع در اجرای طرح‌های شرکت توان‌آور آسیا

معاون سرمایه‌گذاری و راهبری شرکت‌های گروه فولاد مبارکه، به همراه جمعی از مدیران این معاونت با حضور در شرکت فولاد توان‌آور آسیا، در نشستی با مدیرعامل و مدیران این شرکت، آخرین وضعیت عملکرد، برنامه‌های توسعه‌ای و نیازهای تأمین مواد اولیه را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی فولاد مبارکه، سجاد طهماسبی، ضمن ابراز رضایت از پیشرفت‌ها و اقدامات انجام‌شده در فولاد توان‌آور آسیا، بر اهمیت تأمین پایدار ورق موردنیاز خطوط تولید، تقویت هم‌افزایی با گروه فولاد مبارکه و تسریع در اجرای طرح‌های توسعه تأکید کرد.

حمیدرضا فلاح، مدیرعامل فولاد توان‌آور آسیا نیز در ابتدای این نشست، گزارشی جامع از روند تولید در هفت‌ماهه نخست سال، ظرفیت اسمی و عملیاتی خطوط تولید، عملکرد فروش، وضعیت تأمین مواد اولیه و ضرورت‌های توسعه و برنامه‌های شرکت در خصوص تکمیل زنجیره ارزش و ارتقای بهره‌وری ارائه کرد.

در ادامه، سعیدبخش، عضو هیئت‌مدیره و مجری توسعه نورد سرد توان‌آور، گزارشی از پروژه‌های توسعه‌ای و اقدامات صورت‌گرفته برای افزایش ظرفیت تولید ارائه و ضمن تشریح پیشرفت پروژه‌ها، چالش‌های موجود در مسیر اجرای طرح‌ها را تشریح کرد.

انتهای پیام/
