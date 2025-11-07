رویداد ملی «رعنا» در مسیر حل مسائل سلامت و سوءتغذیه مناطق محروم
دومین رویداد ملی «رعنا» با هدف رفع سوءتغذیه و ارتقای سلامت در مناطق کمتربرخودار کشورمان، به مرحله تازهای رسیده است و تلاش دارد تا پایان آذر امسال به راهکارهای عملیاتی برای حل سلامت و سوءتغذیه این مناطق با تکیه بر فناوری بومی و همکاری گروههای جهادی، دست یابد. این مسیر با پیوند میان نوآوران، جهادگران و حامیان مردمی، بستری برای توسعه عادلانه کشورمان است.
رویداد عصر نوآوری اجتماعی موسوم به «رعنا» که از سال گذشته با حمایت مؤسسه دانشبنیان برکت آغاز شده است، اکنون وارد مرحله تازهای شده و در تلاش برای اتصال چهار ضلع «مردم»، «نهادهای حمایتی»، «شرکتهای دانشبنیان» و «مجموعههای مردمنهاد» در مسیر مسئلهیابی مناطق کمتربرخوردار و حل آنهاست.
پیرو برگزاری چندین جلسه هماندیشی و کمیته علمی و ارزیابی، تاکنون بیش از هزار و ۵۰۰ تیم در سامانه این رویداد ملی ثبتنام کردهاند و از میان آنها ۲۲۰ طرح در غربال اولیه تأیید شده و ۳۳ گروه دانشبنیان نیز به مرحله داوری علمی رسیدهاند. نهایتا ۱۴ تیم دانشبنیان در فهرست بررسی نهایی برای حل مسائل سلامت و سوءتغذیه مناطق کمتر برخوردار قرار گرفتهاند.
در جریان دومین نششت هماندیشی رویداد ملی «رعنا» با حضور گروههای جهادی تخصصی، موضوعات اولویتدار مورد بررسی قرار گرفت. یکی از فعالان جهادی از تجربه همراهی نهماهه با مادران باردار مناططق کمتربرخودار سخن گفت و توضیح داد که در ابتدا سبد غذایی میان خانوادهها توزیع میکردند، اما مصرف نادرست آن باعث میشد نتیجه مطلوبی حاصل نشود. بنابراین تمرکز بر حل مسائل سلامت و سوءتغذیه در این مناطق از اولویت بالایی برخودار است.
در میان طرحهای ارائهشده، ایدههایی همچون نرمافزارهای تعاملی ویژه مادران، سکوهای مشاوره ناباروری و جشنوارههای نان سالم، مطرح شد وکارشناسان تأکید کردند که حضور و پذیرش گروههای جهادی در میدان، بستر موفقیت فناوری پایداری برای حل مشکلات مناطق کمتربرخودار است.
نخستین دوره رویداد «رعنا» که سال گذشته با تمرکز بر آب و انرژی برگزار شد، تجربهای موفق بر جای گذاشت. در آن دوره، از میان ۳۰۰ تیم شناساییشده، ۹ طرح به مرحله نهایی رسید و شرکت «نورهان انرژی» با دستگاه تصفیه آب خورشیدی برنده شد. این دستگاه در روستای هوتک جانمحمد سیستان و بلوچستان، جایی که آب آلوده سالها سلامت مردم را تهدید میکرد، نصب شده است و مورد استفاده مردم این روستا قرار دارد.
دومین رویداد ملی «رعنا» نیز در شش حوزه اصلی بهداشت، خدمات پزشکی، تجهیزات، دارو، رفع سوءتغذیه و توانمندسازی خانوادهها فعال شده است. رویکرد این دوره حل مسائل واقعی مردم با تمرکز بر سلامت و سوء تغذیه مناطق کمتربرخودار است به طوری که نتیجه در زندگی روزمره مشاهده شود.