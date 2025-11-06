پایان مرحله منتورینگ و آموزش برگزیدگان مرحله اول مسابقه طراحی وسایل نقلیه عمودپرواز کرمان موتور
مرحله منتورینگ و آموزش برگزیدگان مرحله اول مسابقه طراحی مفهومی وسایل نقلیه عمودپرواز (eVTOL) کرمان موتور در دانشگاه شهید بهشتی پایان یافت.
به گزارش ایلنا، منتورینگ و آموزش طراحان منتخب مسابقه، زیر نظر تیم تخصصی طراحی و مهندسی کرمان موتور برگزار شد، شرکتکنندگان به مدت چهار روز ضمن شرکت در جلسات آموزشی و کارگاههای تخصصی، طرحهای خود را تکمیل و برای داوری نهایی آماده کردند.
این مسابقه با هدف شناسایی استعدادهای جوان، حمایت از ایدههای نوآورانه و ترویج تفکر آیندهنگر در صنعت حملونقل برگزار شده است. کرمان موتور با برگزاری این رقابت، گامی تازه در مسیر توسعه فناوریهای نو و ایجاد ارتباط میان صنعت و دانشگاه برداشته تا زمینهای برای شکوفایی خلاقیت دانشجویان و طراحان ایرانی فراهم شود. طرحها و نفرات برتر در سومین رویداد فرصتهای نوآوری و فناوری کرمان موتور «KITONEXT» که دوم آذر در مرکز همایشهای بینالمللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار میشود، معرفی و از برگزیدگان نهایی قدردانی خواهد شد.
اسامی شرکتکنندگان برگزیده و حاضر در مرحله منتورینگ و آموزش عبارتاند از:
۱- محراب رسولی
۲- بهشاد قدمی
۳- پارسا بهروزی
۴- سیدمحمد حسینی
۵- محمدامین سپهوند، آرش قاسمی، روژینا سلیمانی
۶- مرضیه موسوی، ابوالقاسم نقاش، محمودعلی محمدی
۷- مبین احمدی، عرشیا جوان معبودی
۸- سید سعید عسگری، محمد فرجی
۹- مهدی امامی
۱۰- مجتبی بیگی دارگانی
کرمان موتور در سالهای اخیر با تمرکز بر توسعه دانش، نوآوری و طراحی محصولات آینده، تلاش کرده است تا علاوه بر ارتقای فناوری در صنعت خودروسازی، نقش مؤثری در پرورش نیروی کار متخصص، نسل جدید طراحان و مهندسان کشور ایفا کند.
رویداد KITONEXT با هدف ایجاد بستری برای تعامل مؤثر میان صنعت و دانشگاه، شناسایی فرصتهای نوآورانه در حوزه فناوری و صنایع خودروسازی و همچنین حمایت از ایدههای نو برگزار میشود. علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام میتوانند به سایت کرمان موتور به نشانی kermanmotor.com/events مراجعه کنند.