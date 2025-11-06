افزایش سرمایه شرکت واسپاری کرمان موتور به ۳۰۰ میلیارد تومان/توسعه خدمات مالی و تقویت ساختار اعتباری برای ورود به بازار سرمایه

به گزارش ایلنا، افزایش سرمایه شرکت واسپاری کرمان موتور، بر اساس مصوبه هیئت ‌مدیره و در چارچوب برنامه‌های راهبردی شرکت، برای تقویت ساختار مالی و افزایش توان اعتباری و پس از اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی ج.ا.ا نهایی شده است.

به گفته مدیران شرکت، این اقدام بخشی از برنامه جامع واسپاری کرمان موتور برای پشتیبانی از توسعه صنعت خودروسازی کشور، گسترش خدمات اعتباری و تسهیل دسترسی مشتریان به منابع مالی اعطایی است.

افزایش سرمایه جدید، امکان توسعه خدمات مالی، افزایش سقف تسهیلات و بهبود فرآیندهای اعتباری را فراهم می‌سازد تا مشتریان محصولات کرمان موتور از خدمات گسترده‌تری بهره‌مند شوند.

تمدید مجوز رسمی فعالیت شرکت واسپاری کرمان موتور از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا سال ۱۴۰۷، بیانگر رعایت استانداردهای نظارتی، سلامت عملکرد و پایبندی به اصول حرفه‌ای صنعت لیزینگ است.

در همین راستا، شرکت واسپاری کرمان موتور با هدف افزایش شفافیت و تعامل با سرمایه‌گذاران، مراحل ورود به بازار سرمایه را در دستور کار دارد تا در ادامه پذیرش کرمان موتور با نماد «کی ام سی» در فرابورس، گامی مؤثر در جهت گسترش فعالیت‌های ملی و ارتقای شفافیت مالی بردارد.

با تحقق این هدف، شرکت با بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی و جذب سرمایه‌های مردمی، منابع لازم برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای خود را تأمین و همچنین در راستای تحول دیجیتال، با استفاده از ظرفیت‌ فناوری‌های مالی (فین‌تک) و راهکارهای دیجیتال، فرآیندهای اعطای تسهیلات را آسان و کیفیت خدمات خود را ارتقا خواهد داد.

شرکت واسپاری کرمان موتور که با اتکا به پشتوانه سهامداران خود در مجموعه صنایع خودروسازی کرمان، در مسیر تحول دیجیتال، توسعه خدمات مالی نوین، ایفای نقش مؤثرتر در تأمین مالی و لیزینگ صنعت خودرو کشورگام‌‎های اساسی‌تر برداشته و در چارچوب سیاست‌های اقتصاد کلان کشور، به ایفای نقش فعال در بازار اعتبارات تخصیصی با فرآیندهای چابک و به صرفه با شتابی فراتر از قبل ادامه خواهد داد.

