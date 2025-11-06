ارائه جامع خدمات طرح کالابرگ الکترونیکی در اپلیکیشن بله
طرح کالابرگ الکترونیکی به عنوان یکی از برنامههای حمایتی دولت، با هدف بهبود قدرت خرید خانوارهای مشمول و توزیع عادلانه یارانهها، خدمات و اطلاعات خود را بهصورت کامل از طریق بازوی رسمی «کالابرگ» به نشانی ble.ir/6369 در اپلیکیشن بله اطلاعرسانی میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، شبکه اعتبار ملی با همکاری اپلیکیشن بله، در راستای تسهیل دسترسی سرپرستان خانوار به اطلاعات و خدمات مرتبط با این طرح، کانال رسمی اطلاعرسانی و دو بازوی خدماتی ویژه (بازوی کالابرگ و پشتیبانی) را در بله راهاندازی کرده است. تاکنون بیش از ۱۰ میلیون نفر از خدمات کالابرگ در بله استفاده کردهاند. همچنین ۳ میلیون نفر فرایند احراز هویت خود را در این بستر تکمیل کردهاند.
مشمولان این طرح میتوانند با جستجوی عبارت «کالابرگ» در بخش کانالها و بازوهای اپلیکیشن بله، به امکانات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند. خدمات ارائهشده در بله شامل اطلاعرسانی درباره طرح، بررسی مشمولیت، استعلام مانده اعتبار، پشتیبانی کاربر و از جدیدترین موارد، استعلام دهک خانوار است که به درخواست گسترده کاربران به بازوی خدماتی کالابرگ افزوده شده است.
دسترسی آسان به اطلاعات و خدمات کالابرگ در بله
بازوی رسمی «کالابرگ» به نشانی ble.ir/6369 طراحی شده تا کاربران بتوانند با انتخاب گزینه «شروع»، مشمولیت خود را بررسی کرده و از میزان اعتبار باقیمانده مطلع شوند. همچنین بازوی پشتیبانی کالابرگ به آدرس ble.ir/Fcssupport1463_bot به صورت شبانهروزی پاسخگوی سوالات کاربران درباره نحوه استفاده از اعتبار، زمان تخصیص، نوع کالاهای مشمول و سایر موارد مرتبط است.
گزارشها نشان میدهد این بازوی پشتیبانی روزانه به طور میانگین به بیش از ۵ هزار پرسش کاربران پاسخ میدهد که نشاندهنده استقبال گسترده و اعتماد عمومی به خدمات ارائهشده در اپلیکیشن بله است.
بازطراحی بازو و افزودن قابلیت استعلام دهکها
در پی درخواستهای مکرر کاربران برای اطلاع از وضعیت دهکبندی خود، قابلیت استعلام دهکها به بازوی کالابرگ اضافه شده است. اکنون کاربران میتوانند علاوه بر مشاهده موجودی اعتبار خود، دهک یارانهای خود یا سایر اعضای خانواده را نیز در همین بستر مشاهده کنند.
این ویژگی با هدف شفافسازی و تسهیل اطلاعرسانی درباره مشمولیت در طرح کالابرگ طراحی شده است و بر اساس اعلام شبکه اعتبار ملی، کالابرگ الکترونیکی در حال حاضر برای دهکهای یک تا هفت فعال است.
در همین راستا، بازوی کالابرگ نیز بهطور کامل بازطراحی شده تا فرآیندهای کاربری سادهتر و تجربه استفاده برای کاربران بهینهتر شود. طراحی جدید با تمرکز بر سرعت پاسخگویی، سادگی فرایندها و کاهش مراحل استعلام، زمینه را برای دسترسی سریعتر به خدمات فراهم کرده است.
آمارهای استفاده از خدمات کالابرگ در بله
طبق اعلام شبکه اعتبار ملی، تاکنون بیش از ۱۰ میلیون نفر از خدمات کالابرگ در بله استفاده کردهاند. همچنین ۳ میلیون نفر فرایند احراز هویت خود را در این بستر تکمیل کردهاند. احراز هویت از این پس نقش مهمی در اطلاعرسانی و تخصیص دقیقتر خدمات خواهد داشت؛ چراکه اطلاعیههای مربوط به زمان واریز اعتبار، برداشت وجه و تغییرات احتمالی طرح، مستقیماً برای کاربران احراز هویتشده ارسال میشود.
به همین دلیل، از مشمولان طرح درخواست میشود برای دریافت بهموقع اطلاعیهها و بهرهمندی از خدمات کامل، نسبت به احراز هویت بازوی کالابرگ در اپلیکیشن بله اقدام کنند.
اطلاعرسانی متمرکز از طریق کانال رسمی
تمامی اخبار، اطلاعیهها و تغییرات مرتبط با طرح کالابرگ الکترونیکی به صورت متمرکز از طریق کانال رسمی کالابرگ در بله به آدرس ble.ir/kalabarg منتشر میشود. این کانال به عنوان مرجع رسمی و مطمئن برای اطلاعرسانی درباره طرح، از سوی شبکه اعتبار ملی مورد تأیید قرار گرفته است. کاربران میتوانند با عضویت در این کانال، از آخرین اخبار مربوط به واریز اعتبار، تغییر دهکها، افزایش مشمولان و بهروزرسانی فهرست فروشگاههای منتخب مطلع شوند.
هدف از ارائه خدمات کالابرگ در بله
هدف از ارائه این خدمات در بله بهبود و تسریع اطلاعرسانی، افزایش شفافیت، کاهش مراجعات حضوری و تسهیل فرآیند دسترسی به حمایتهای معیشتی عنوان شده است. با فراهم شدن امکان استعلام دهک، بررسی اعتبار، و دریافت پاسخ از طریق بازوی پشتیبانی، تمامی مراحل مورد نیاز مشمولان به صورت دیجیتال و در یک بستر واحد انجام میشود.
اپلیکیشن بله بهعنوان بستر رسمی اطلاعرسانی و خدمات طرح کالابرگ الکترونیکی، مجموعهای از امکانات شامل کانال اطلاعرسانی رسمی، بازوی کالابرگ و استعلام دهکها و بازوی پشتیبانی را در اختیار کاربران قرار داده است. این اقدام ضمن سادهسازی دسترسی مشمولان، نقش مؤثری در ارتقای رضایت عمومی، کاهش ابهام در دهکبندی و افزایش اعتماد به طرح کالابرگ الکترونیکی ایفا کرده است.
کاربران میتوانند برای استفاده از این خدمات، عبارت «کالابرگ» را در بخش کانالها یا بازوهای اپلیکیشن بله جستوجو کرده و با انتخاب بازوی مورد نظر، خدمات مربوط به خود را بهصورت فوری دریافت کنند.