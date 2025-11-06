جهش تاریخی بانک ملی ایران با عبور از ناترازی و افزایش سرمایه تا سقف ۴۲۰ همت

سهم ۲۸ درصدی از بازار سپرده‌های ریالی کشور

مدیرعامل بانک ملی ایران در ادامه افزود: بانک ملی با عبور از مرز ۲۰۰۰ همت منابع ریالی و ارزی، رکوردی بی‌سابقه در تاریخ بانکداری کشور ثبت کرده است.

این موفقیت، حاصل اعتماد مشتریان و رویکرد هوشمندانه بانک در مدیریت منابع و جذب سپرده‌هاست.

او تأکید کرد که با سهم بیش از ۲۰ درصدی بانک ملی ایران از بازار سپرده‌های ریالی کشور، این بانک نقشی فعال در اجرای سیاست‌های پولی و حمایت از پروژه‌های تولیدی و زیرساختی ایفا می‌کند.

نجارزاده درباره وضعیت مطالبات بانک گفت:

ببیشترین میزان مطالبات بانک ملی ایران مربوط به نهادهای دولتی در طول دهه گذشته است . این موضوع بیانگر نقش مؤثر بانک در تأمین مالی طرح‌های ملی است، و قطعا نیازمند راهبردی صحیح و حمایت دولت در تسویه و تهاتر مطالبات برای آزادسازی منابع و تقویت نقدینگی بانک است.

خروج از ناترازی

مدیرعامل بانک ملی با اشاره به تحول بنیادین در ساختار مالی بانک اظهار داشت: بانک ملی ایران در اقدامی تاریخی، به طور کامل از وضعیت ناترازی خارج شده و اکنون در جمع بانک‌های دارای مازاد نقدینگی قرار دارد.

این تحول، نتیجه اقدامات موثر در زمینه مدیریت ریسک، مدیریت صحیح دارایی‌ها، واگذاری بیش از ۷۰ همت اموال مازاد و تمرکز بر فعالیت‌های بانکی تخصصی است.