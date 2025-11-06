خبرگزاری کار ایران
جهش تاریخی بانک ملی ایران با عبور از ناترازی و افزایش سرمایه تا سقف ۴۲۰ همت

جهش تاریخی بانک ملی ایران با عبور از ناترازی و افزایش سرمایه تا سقف ۴۲۰ همت
ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی ایران، در همایش دو روزه ارزیابی عملکرد شش‌ماهه بانک ملی ایران با تشریح شاخص‌های اثرگذار بر عملکرد مالی و عملیاتی بانک، از دستاوردهای بزرگ این مجموعه در حوزه سرمایه، منابع، مطالبات و مدیریت ناترازی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران،  نجارزاده با اشاره به افزایش تاریخی سرمایه بانک ملی ایران تا سقف ۴۲۰ هزار میلیارد تومان گفت: این تصمیم مجمع عمومی بانک، یکی از بزرگ‌ترین تحولات در نظام بانکی کشور است که قدرت اعتباردهی و نسبت کفایت سرمایه بانک را به شکل چشمگیری ارتقا می‌دهد و نقش بانک ملی را به عنوان ستون نظام بانکی کشور تثبیت می‌کند.

سهم ۲۸ درصدی از بازار سپرده‌های ریالی کشور

مدیرعامل بانک ملی ایران در ادامه افزود: بانک ملی با عبور از مرز ۲۰۰۰ همت منابع ریالی و ارزی، رکوردی بی‌سابقه در تاریخ بانکداری کشور ثبت کرده است.

این موفقیت، حاصل اعتماد مشتریان و رویکرد هوشمندانه بانک در مدیریت منابع و جذب سپرده‌هاست.

او تأکید کرد که با سهم بیش از ۲۰  درصدی بانک ملی ایران از بازار سپرده‌های ریالی کشور، این بانک نقشی فعال در اجرای سیاست‌های پولی و حمایت از پروژه‌های تولیدی و زیرساختی ایفا می‌کند.

نجارزاده درباره وضعیت مطالبات بانک گفت:

ببیشترین میزان  مطالبات بانک ملی ایران مربوط به نهادهای دولتی در طول دهه گذشته است . این موضوع  بیانگر نقش مؤثر بانک در تأمین مالی طرح‌های ملی است، و قطعا نیازمند راهبردی صحیح و حمایت دولت در تسویه و تهاتر مطالبات برای آزادسازی منابع و تقویت نقدینگی بانک است.

خروج از ناترازی

مدیرعامل بانک ملی با اشاره به تحول بنیادین در ساختار مالی بانک اظهار داشت: بانک ملی ایران در اقدامی تاریخی، به طور کامل از وضعیت ناترازی خارج شده و اکنون در جمع بانک‌های دارای مازاد نقدینگی قرار دارد. 

این تحول، نتیجه اقدامات موثر در زمینه مدیریت ریسک، مدیریت صحیح دارایی‌ها، واگذاری بیش از ۷۰ همت اموال مازاد و تمرکز بر فعالیت‌های بانکی تخصصی است.

توسعه بانکداری دیجیتال و ارتقای درآمدهای کارمزدی

او در پایان، با تأکید بر ضرورت استمرار اصلاحات مالی و توسعه خدمات دیجیتال  گفت: بانک ملی ایران امروز از زیان انباشته رهایی یافته و تمرکز خود را بر پیشگیری از ریسک‌های بالقوه، چابک‌سازی ساختارها، توسعه بانکداری دیجیتال و ارتقای درآمدهای کارمزدی قرار داده است. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین راه‌اندازی سامانه‌های نوین و استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی در تسهیلات‌دهی، اعتبارسنجی و خدمات غیرحضوری و تعامل سازنده با دولت و نهادهای تنظیم‌گر،از اولویت‌های پیش روی بانک ملی ایران است که مسیر آینده بانک را روشن‌تر از همیشه می‌سازد.

نجارزاده در پایان با بیان اینکه بانک ملی ایران در مسیر شکوفایی و تحول قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: همه این دستاوردها نتیجه همدلی، کار تیمی و ایمان سازمانی است. ما در آستانه صدسالگی بانک ملی ایران، نه‌تنها گذشته پرافتخار خود را ارج می‌نهیم، بلکه با امید و برنامه‌ریزی دقیق، آینده‌ای روشن‌تر را برای این سرمایه ملی رقم خواهیم زد.

در پایان این مراسم، با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره، از واحدهای برتر در ارزیابی عملکرد شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۴ تقدیر به عمل آمد. اسامی این واحدها در اینجا قابل مشاهده است.

