بازگشت دوباره تیم پتروشیمی تبریز به دوران طلایی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی تبریز؛ شاگردان با انگیزه‌ی علیرضا فرید و حسین جهانبانیان با سرپرستی منسجم مرتضی جعفری حامد و پشتیبانی فنی مسعود خرم‌منش، در تمامی روزهای رقابت با تمرکز، هماهنگی و روحیه‌ای مثال‌زدنی رکاب زدند. ترکیب جوان و پرانرژی تیم شامل آرش میرباقری، امیررضا علیپور، آروین جواهری، علی گلستانی، علی جهانبانیان، آرتین صدیقی، حسین دلفی و علی‌اصغر لطفی بود.

در روز نخست، پتروشیمی تبریز رقابت‌ها را طوفانی آغاز کرد. در دو ماده‌ی تیم اسپرینت و تعقیبی تیمی، دو طلای درخشان به نام این تیم ثبت شد. لحظاتی بعد، در ماده‌ی ۲۰۰ متر سرعتی، شور و هیجان به اوج رسید؛ جایی که حسین دلفی با شتابی نفس‌گیر و رکابی استوار بر سکوی نخست ایستاد و مدال طلا را تصاحب کرد.

امیررضا علیپور نیز با نمایشی تحسین‌برانگیز مدال نقره را از آن خود کرد و بار دیگر ثابت کرد نسل تازه‌ای از رکاب‌زنان سرعت در تبریز در حال ظهور است. در ماده‌ی اومنیوم نیز دو ستاره‌ی بی‌بدیل تبریز، آرش میرباقری – ملی‌پوش پرافتخار و مدال‌آور مسابقات آسیایی سال گذشته – و آروین جواهری، به ترتیب با طلا و نقره، سلطه کامل تیم پتروشیمی را بر پیست تثبیت کردند.

روز دوم نیز کم‌هیجان‌تر از روز نخست نبود. در ماده‌ی کی‌رین، باز هم حسین دلفی بی‌رقیب تاخت و مدال طلای دیگری را به گردن آویخت. در همان رقابت، امیررضا علیپور نیز با قدرتی مثال‌زدنی به مدال نقره دست یافت. در ادامه، در ماده‌ی تعقیبی انفرادی، این بار نوبت به آرش میرباقری و علی گلستانی بود که با اقتدار، مقام‌های اول و دوم را از آن خود کنند و پرونده این مرحله را با برتری مطلق پتروشیمی تبریز ببندند.

در پایان تیم پتروشیمی تبریز با اختلافی چشمگیر نسبت به سایر رقبا، عنوان قهرمانی مجموع تیمی رده جوانان کشور را از آن خود کرد تا بار دیگر نام تبریز و آذربایجان شرقی در صدر افتخارات دوچرخه سواری ایران بدرخشد.

