خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تجلیل از برگزیدگان المپیاد علمی دانشجویی کشور با حمایت بانک ملت

تجلیل از برگزیدگان المپیاد علمی دانشجویی کشور با حمایت بانک ملت
کد خبر : 1710141
لینک کوتاه کپی شد.

با حمایت بانک ملت و با حضور وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری، از برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی کشور تجلیل شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، در این مراسم، برگزیدگان بیست و نهمین و  سی امین المپیاد علمی دانشجویی کشور که موفق به کسب مدال های طلا، نقره و برنز شده بودند با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رییس سازمان سنجش آموزش کشور، روسای تعدادی از دانشگاه ها و نایب رییس هیات مدیره بانک ملت مورد تجلیل قرار گرفتند.

سیدکاظم چاوشی، نایب رییس هیات مدیره بانک ملت در این مراسم از نخبگان و برگزیدگان المپیادها به عنوان سرمایه اصلی علمی کشور یاد کرد و از اختصاص بخشی از سهمیه جذب نیروی بانک ملت در آزمون های مختلف به نخبگان در چارچوب قوانین و مقررات خبر داد و اظهار امیدواری کرد که شبکه بانکی و نظام اقتصادی کشور با حمایت بنیاد ملی نخبگان در این زمینه بتواند موفق عمل کند.

وی با تاکید بر این نکته که بانک ملت از نخبگان صاحب ایده که می توانند ارزش افزوده ایجاد کنند به صورت ویژه حمایت می کند، خطاب به برگزیدگان المپیادهای دانشجویی کشور گفت:  در شرایط کنونی، حضور نخبگان جوان در قالب کسب و کارهای فناورانه مانند لندتک ها، استارت آپ ها و شرکت خطرپذیر، یک اصل پذیرفته شده در نظام مالی کشور است و  هم اکنون بانک ها بخشی از مصارف خود را از این مسیر اعطا می کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ