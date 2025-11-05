تجلیل از برگزیدگان المپیاد علمی دانشجویی کشور با حمایت بانک ملت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، در این مراسم، برگزیدگان بیست و نهمین و سی امین المپیاد علمی دانشجویی کشور که موفق به کسب مدال های طلا، نقره و برنز شده بودند با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رییس سازمان سنجش آموزش کشور، روسای تعدادی از دانشگاه ها و نایب رییس هیات مدیره بانک ملت مورد تجلیل قرار گرفتند.

سیدکاظم چاوشی، نایب رییس هیات مدیره بانک ملت در این مراسم از نخبگان و برگزیدگان المپیادها به عنوان سرمایه اصلی علمی کشور یاد کرد و از اختصاص بخشی از سهمیه جذب نیروی بانک ملت در آزمون های مختلف به نخبگان در چارچوب قوانین و مقررات خبر داد و اظهار امیدواری کرد که شبکه بانکی و نظام اقتصادی کشور با حمایت بنیاد ملی نخبگان در این زمینه بتواند موفق عمل کند.

وی با تاکید بر این نکته که بانک ملت از نخبگان صاحب ایده که می توانند ارزش افزوده ایجاد کنند به صورت ویژه حمایت می کند، خطاب به برگزیدگان المپیادهای دانشجویی کشور گفت: در شرایط کنونی، حضور نخبگان جوان در قالب کسب و کارهای فناورانه مانند لندتک ها، استارت آپ ها و شرکت خطرپذیر، یک اصل پذیرفته شده در نظام مالی کشور است و هم اکنون بانک ها بخشی از مصارف خود را از این مسیر اعطا می کنند.

