به گزارش ایلنا به نقل از ایکوپرس- در این برنامه، قطعه محافظ سیستم گرمایشی در این خودروها با نسخه‌ای جدید و مقاوم‌تر جایگزین می‌شود تا بالاترین سطح حفاظت از سرنشینان در تمامی شرایط عملکردی فراهم شود. این اقدام بخشی از مسیر تازه‌ ایران‌خودرو برای بازتعریف مسوولیت اجتماعی و استقرار استانداردهای نوین ایمنی در محصولات فعلی و آینده است.

بررسی‌های فنی و میدانی نشان داده‌اند که در شرایط خاص به ویژه در برخی خودروهای با عمر و کارکرد بالا یا تعمیرات غیراستاندارد، احتمال آسیب به قطعه محافظ بخاری وجود دارد که می‌تواند موجب نشت آب گرم در محدوده کنسول خودرو شود. اگرچه بروز این اتفاق بسیار محدود بوده، ایران‌خودرو تصمیم گرفته است فارغ از منشا موضوع، به‌صورت پیش‌گیرانه و داوطلبانه، قطعه محافظ را در تمامی خودروهای تولید شده از حدود ۲۴ سال گذشته که شامل بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه می‌شود، بدون دریافت هیچ هزینه‌ای از مشتریان، تعویض کند.

باوجودی که قطعه مورد اشاره از ابتدای تولید خودرو ۲۰۶ و مطابق با طراحی و استاندارد شرکت پژو روی این خودروها نصب می‌شده، اقدام پیش‌گیرانه‌ جدید، نشان‌دهنده‌ رویکرد مدیریت جدید شرکت در توجه به ایمنی محصولات گذشته و ایجاد اطمینان برای تمامی مشتریان، بدون درنظرگرفتن سال تولید خودرو است.

قطعه‌ جدید با طراحی بازنگری‌شده و جنس مقاوم‌تر، به‌گونه‌ای ساخته شده که در هر شرایطی دربرابر فشار سیستم گرمایشی مقاومت دارد و از نشت احتمالی جلوگیری می‌کند.

براین اساس، این برنامه به‌صورت مرحله‌ای و منظم در سراسر کشور اجرا می‌شود تا مشتریان بتوانند در شرایطی آرام و بدون ازدحام، از خدمات تعویض قطعه موردنظر بهره‌مند شوند.

در مرحله نخست، خودروهای تولیدی سال‌های ۱۳۸۰تا ۱۳۹۰ در اولویت اجرای طرح قرار دارند و تمامی هزینه‌های قطعه و اجرت نصب به‌طور کامل توسط ایران‌خودرو پرداخت می‌شود. زمان‌بندی مراحل بعدی، متناسب با ظرفیت شبکه خدمات پس‌از فروش، از طریق وب‌سایت رسمی ایران‌خودرو و پیامک اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مشتریان محترم می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت رسمی ایران‌خودرو یا تماس با شماره ۰۹۶۴۴۰، از وضعیت مشمول بودن خودروی خود اطلاع یافته و زمان مراجعه به نمایندگی را دریافت کنند.

در همین راستا، طراحی سیستم بخاری در محصولات جدید ایران‌خودرو نیز بازنگری شده است تا از تکرار چنین شرایطی در محصولات جدید جلوگیری شود. این تغییر، بخشی از برنامه تحول کیفی ایران‌خودرو است که با هدف افزایش سطح ایمنی و ارتقای استانداردهای ایمنی و رضایت مشتری در حال اجراست.

ایران‌خودرو همچنان بر اهمیت نگه‌داری اصولی خودرو، استفاده از قطعات و مواد استاندارد و مراجعه به نمایندگی‌های مجاز تاکید می‌کند.

تیم مدیریتی ایران‌خودرو ضمن قدردانی از همراهی مشتریان، بر این باور است که اعتماد در رفتار صادقانه، اقدام مستمر و احترام به مشتری ساخته می‌شود.



