رشد ۳۸ درصدی منابع و جذب بیش از ۵۱۰ همت در بانک ملی ایران
عضو هیات عامل و معاون امور شعب بانک ملی ایران از رشد ۳۸ درصدی منابع و جذب بیش از ۵۱۰ همت سپرده در هفت‌ماهه نخست سال از سوی این بانک در سراسر کشور خبر داد و این موفقیت را حاصل تلاش جمعی مدیران، روسای ادارات و کارکنان شبکه بانکی کشور دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، حمید مومنی روز چهارشنبه در همایش بررسی عملکرد شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بانک ملی ایران در مشهد مقدس، با بیان اینکه هدف‌گذاری بانک در ابتدای سال، افزایش یک و نیم درصدی سهم بازار بوده است، افزود: با همت همکاران در شرایطی دشوار، این هدف نه‌تنها محقق، بلکه رکوردی جدید در تاریخ عملکرد بانک ملی ایران ثبت شد. این دستاورد نتیجه برنامه‌ریزی دقیق، اهتمام جدی و همفکری مدیران صف و ستاد است.

مومنی با اشاره به نقش موثر مدیریت منابع و تصمیم‌گیری‌های به‌موقع در کنترل تنش‌های نقدینگی اظهار داشت: در چنین روزهایی در سال‌های گذشته بانک ملی ایران با فشار نقدینگی روبه‌رو بود، اما امروز با تدابیر مدیریتی و راهبردهای نوآورانه، این بانک به‌عنوان فروشنده پول در بازار بین‌بانکی شناخته می‌شود، در حالی‌که پیش‌تر از خریداران منابع بود.

معاون امور شعب بانک ملی ایران در ادامه با تاکید بر اهمیت ماموریت‌های حاکمیتی بانک تصریح کرد: بانک ملی ایران همواره مسئولیت‌های مهمی در نظام بانکی کشور بر عهده داشته و با تکیه بر ظرفیت عظیم منابع انسانی خود، توانسته نقش موثری در اجرای تصمیمات کلان اقتصادی ایفا کند.

مومنی یکی از بزرگ‌ترین رخدادهای اقتصادی سال ۱۴۰۴ را انتقال بانک آینده به بانک ملی ایران دانست و خاطر نشان کرد: این عملیات بزرگ، بدون کوچک‌ترین تنش، هزینه یا نگرانی برای شبکه بانکی و مردم انجام شد و به‌عنوان یکی از موفق‌ترین پروژه‌های اصلاح نظام بانکی کشور ثبت خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: با این اقدام، ۲۷۰ شعبه بانک سابق آینده و بیش از چهار هزار و ۲۰۰ نیروی متخصص به شبکه بانک ملی ایران پیوستند که نه‌تنها موجب تقویت توان عملیاتی بانک شد، بلکه یکی از دغدغه‌های جدی نظام بانکی در زمینه تامین نیروی انسانی متخصص را نیز برطرف کرد.

