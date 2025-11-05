تحقق بیش از ۱۰۷ درصد اهداف بانک ملی ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۴
عضو هیاتمدیره بانک ملی ایران گفت: بانک ملی ایران توانسته است در پایان مهرماه امسال بیش از ۱۰۷ درصد از اهداف برنامهریزیشده را محقق کند و سهم خود از شبکه بانکی کشور را به میزان ۱.۴ درصد افزایش دهد.
به گزارش ایلنا بقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، حسین قاسمی روز چهارشنبه در همایش بررسی عملکرد ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ بانک ملی ایران در مشهد مقدس، افزود: حجم سپردههای ریالی بانک ملی ایران در پایان مهرماه به حدود هزار و ۹۰۰ همت و مجموع سپردههای ریالی و ارزی به بیش از دو هزارو ۱۵۰ همت رسیده است.
عضو هیاتمدیره بانک ملی ایران این موفقیت را حاصل تلاش و همدلی مدیران، کارکنان صف و ستاد، و حمایتهای راهبردی مدیریت ارشد بانک دانست.
قاسمی با قدردانی از همکاران شبکه بانکی بهویژه کارکنان شعب و ادارات که در شرایط دشوار خدمترسانی را بدون وقفه ادامه دادند، تاکید کرد: ارزیابی عملکرد نه برای تعیین کمکاری، بلکه فرصتی برای مرور نقاط قوت و برنامهریزی دقیقتر برای آینده است.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که با تداوم همدلی و تلاش جمعی، در نیمه دوم سال نیز شاهد تحقق اهداف بالاتر و دستاوردهای افتخارآمیزتری برای بانک ملی ایران باشیم.