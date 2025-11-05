تحقق بیش از ۱۰۷ درصد اهداف بانک ملی ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۴

عضو هیات‌مدیره بانک ملی ایران این موفقیت را حاصل تلاش و همدلی مدیران، کارکنان صف و ستاد، و حمایت‌های راهبردی مدیریت ارشد بانک دانست.

قاسمی با قدردانی از همکاران شبکه بانکی به‌ویژه کارکنان شعب و ادارات که در شرایط دشوار خدمت‌رسانی را بدون وقفه ادامه دادند، تاکید کرد: ارزیابی عملکرد نه برای تعیین کم‌کاری، بلکه فرصتی برای مرور نقاط قوت و برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای آینده است.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که با تداوم همدلی و تلاش جمعی، در نیمه دوم سال نیز شاهد تحقق اهداف بالاتر و دستاوردهای افتخارآمیزتری برای بانک ملی ایران باشیم.