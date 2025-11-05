خبرگزاری کار ایران
بانک رفاه کارگران با طرح "کشتی رفاه" از توسعه اقتصاد دریامحور و نوسازی ناوگان کشتیرانی حمایت می‌‌کند

با هدف حمایت از توسعه اقتصاد دریا‌محور و ارتقای صنعت حمل‌ونقل دریایی کشور، اجرای طرح "کشتی رفاه" بانک رفاه کارگران آغاز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در این طرح از طریق انتشار گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری خاص برای شرکت‌های کشتیرانی معتبر فعال در صنعت حمل و نقل دریایی، نسبت به تامین منابع مالی موردنیاز این شرکت‌ها به‌منظور نوسازی و توسعه ناوگان، اقدام می‌شود. 

این طرح با هدف توسعه اقتصاد دریامحور (در استان‌های برخوردار از این ظرفیت) به عنوان رویکردی برای رشد اقتصادی، رونق صادرات، بهبود معیشت، ایجاد فرصت‌های شغلی و .... در این استان‌ها اجرا می‌شود و گامی نوین از سوی بانک رفاه کارگران در مسیر حمایت از حمل‌ونقل دریایی و ارتقای سرمایه‌گذاری در این حوزه محسوب می‌شود.

