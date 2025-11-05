به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در این طرح از طریق انتشار گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری خاص برای شرکت‌های کشتیرانی معتبر فعال در صنعت حمل و نقل دریایی، نسبت به تامین منابع مالی موردنیاز این شرکت‌ها به‌منظور نوسازی و توسعه ناوگان، اقدام می‌شود.