تحقق رشد ۳۷ درصدی نماد "خپارس" طی یکماه گذشته

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پارس خودرو، سهام شرکت پارس‌خودرو با نماد "خپارس" امروز بار دیگر سبزپوش شد و روند صعودی خود را ادامه داد.

نماد "خپارس" طی یکماه گذشته وارد مدار مثبت شده و رشد آن به‌صورت مستمر ادامه داشته است.

بررسی وضعیت قیمت سهام طی ماه گذشته بیانگر رشد و بازدهی ۳۷ درصدی است که در نتیجه اقدامات توسعه‌محور این مجموعه در زمینه گسترش سبد محصولات و ورود خودروهای جدید به سبد تولید حاصل شده است.

رشد سهام پارس‌خودرو متأثر از عواملی همچون ورود محصولات جدید نظیر رووی erx۵، محصول ۴۲۱P و پارس‌نوآ، در کنار برنامه توسعه سبد محصولات موجب استقبال و اعتماد سهامداران شده و با تداوم این روند جایگاه خود را در میان نمادهای پربازده بازار تثبیت کرده است.

انتهای پیام/