مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران اعلام کرد:
رشد ۱۱ درصدی حضور شرکتها در بیستوپنجمین نمایشگاه صنعت/ سایپا نماد پویایی تولید داخلی است/ نمایشگاه صنعت، پلتفرمی برای سیاستگذاری و انتقال دانش است
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران در بازدید از سالن گروه سایپا در بیستوپنجمین نمایشگاه صنعت، از رشد ۱۱ درصدی حضور شرکتها نسبت به سال گذشته خبر داد و سایپا را از فعالترین غرفههای نمایشگاه دانست.
به گزارش ایلنا از سایپانیوز، صدیف بیکزاده، در جریان بازدید از سالن گروه سایپا در بیستوپنجمین نمایشگاه بینالمللی صنعت گفت: حضور شرکتها در این دوره از نمایشگاه نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد رشد داشته و صنایع مختلف کشور، جدیدترین دستاوردهای خود را عرضه کردهاند.
خودروسازان ایرانی قادر هستند محصولات خود را در مقیاس بینالمللی تولید کنند
وی با اشاره به حضور گسترده گروه خودروسازی سایپا در نمایشگاه، اظهار کرد: سایپا با تکیه بر شرکتهای متنوع خودروسازی و قطعهسازی، یکی از غرفههای فعال و اثرگذار این رویداد به شمار میآید که بیانگر وضعیت مطلوب تولید در این مجموعه است. اگر چالشهای مربوط به تحریمها و تأمین ارز بهدرستی مدیریت شود، خودروسازان ایرانی قادر خواهند بود محصولات خود را در مقیاس بینالمللی تولید و عرضه کنند.
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای کشور با تأکید بر اینکه صنعت خودرو یکی از نخستین حوزههایی بود که در معرض تحریمهای ظالمانه قرار گرفت، افزود: صنعت خودرو از ارکان اصلی اقتصاد ملی است و بر بخشهایی همچون فولاد و پتروشیمی تأثیر مستقیم دارد. رشد این صنعت بهطور طبیعی موجب رونق صنعت قطعهسازی نیز میشود.
بیکزاده ادامه داد: بر اساس مطالعات جهانی در حوزه بازرگانی، هرگاه قطعهسازان مورد حمایت قرار گیرند، میتوانند به موتور محرک صنعت خودرو تبدیل شوند و به رشد پایدار این بخش کمک کنند.
وی با قدردانی از عملکرد شرکت بازرگانی بینالمللی ایدرو (از گروه سایپا و برگزارکننده نمایشگاه صنعت) گفت: برگزاری این نمایشگاهها دیگر صرفاً به عرضه و تبادل کالا محدود نیست، بلکه به پلتفرمی برای سیاستگذاری، تبادل دانش و تعامل میان قانونگذاران، تولیدکنندگان و سایر ذینفعان تبدیل شده است.
گروه سایپا از ارکان مهم صنعت خودرو است
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای کشور در ادامه با اشاره به تنوع محصول در گروه سایپا خاطرنشان کرد: در حال حاضر دو خودروساز بزرگ کشور بیشترین سهم تولید خودرو را برعهده دارند و گروه سایپا یکی از ارکان مهم این صنعت است. برای تأمین نیاز داخلی باید از چند خودروساز بزرگ حمایت هدفمند صورت گیرد تا بتوانند در مقیاس بالا تولید کرده و علاوه بر پاسخگویی به تقاضای داخلی، در عرصه صادرات نیز فعال باشند.
وی افزود: دولت همواره حمایتهای اقتصادی و فنی از خودروسازان را در دستور کار دارد و در صورت اصلاح نظام قیمتگذاری دستوری، تولیدکنندگان قادر خواهند بود نیاز بازار را تأمین و مسیر صادرات را هموار کنند تا مصرفکنندگان نیز از منافع واقعی این صنعت بهرهمند شوند.
گفتنی است، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز امروز با حضور در بیستوپنجمین نمایشگاه بینالمللی صنعت، از غرفههای مختلف از جمله سالن گروه خودروسازی سایپا بازدید کرد.