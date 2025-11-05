بازگشایی موزه بانک سپه از شنبه 17 آبان ماه

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، موزه‌ این بانک که طی دوران جنگ تحمیلی 12 روزه به‌منظور‌صیانت‌ از میراث ملی، همسو با سیاست‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع‌دستی به صورت موقت تعطیل شد‌، با ارتقاء زیرساخت‌ها و ایجاد تنوع در خدمات موزه ای از روز شنبه 17 آبان ماه مجدداً میزبان علاقه مندان به میراث و تمدن کهن ایرانی اسلامی است.

نخستین موزه نظام بانکی کشور همه روزه از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 14:30 و پنجشنبه ها از ساعت 9 تا 12 به استثنای ایام تعطیلات رسمی، پذیرای عموم علاقه‌مندان، پژوهشگران و بازدیدکنندگان است.

لازم به ذکر است موزه بانک سپه در ابتدای خیابان امام خمینی(ره) روبروی ایستگاه مترو واقع است.

