خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازگشایی موزه بانک سپه از شنبه 17 آبان ماه

بازگشایی موزه بانک سپه از شنبه 17 آبان ماه
کد خبر : 1709900
لینک کوتاه کپی شد.

موزه بانک سپه از روز شنبه 17 آبان ماه، میزبان علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر ایرانی اسلامی است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، موزه‌ این بانک که طی دوران جنگ تحمیلی 12 روزه به‌منظور‌صیانت‌ از میراث ملی، همسو با سیاست‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع‌دستی به صورت موقت تعطیل شد‌، با ارتقاء زیرساخت‌ها و ایجاد تنوع در خدمات موزه ای از روز شنبه 17 آبان ماه مجدداً میزبان علاقه مندان به میراث و تمدن کهن ایرانی اسلامی است.

نخستین موزه نظام بانکی کشور همه روزه از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 14:30 و پنجشنبه ها از ساعت 9 تا 12 به استثنای ایام تعطیلات رسمی، پذیرای عموم علاقه‌مندان، پژوهشگران و بازدیدکنندگان است.

لازم به ذکر است موزه بانک سپه در ابتدای خیابان امام خمینی(ره) روبروی ایستگاه مترو واقع است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ