همچنین در نخستین روز همایش، جواد بخشی، عضو هیأت عامل و معاون پشتیبانی بانک ملی ایران، با اشاره به اهمیت بازرسی در هر سازمان، بازرسان را «چشم بینا و گوش شنوای مدیرعامل» خواند و گفت: تجربیات بازرسان سرمایه‌ای ارزشمند برای بانک است.

بزرگ‌ترین دارایی بانک، نیروی انسانی متخصص و متعهدی است که وظایف خود را با دقت و مسئولیت‌پذیری انجام می‌دهند.

وی افزود: بازرسان باید همواره دانش خود را به‌روز نگه دارند تا در اجرای سیاست‌های راهبردی بانک نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند. حضور فعال آنان در سراسر کشور، موجب ارتقاء عملکرد و تحقق اهداف سازمانی خواهد شد.

در ادامه این همایش، هادی محبوبی، رئیس اداره کل بازرسی بانک ملی ایران، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد یک‌ساله این اداره، از برگزاری ۹ دوره آموزشی تخصصی برای بازرسان خبر داد و گفت: «تجهیز بازرسان به دانش روز، از جمله بهره‌گیری از هوش مصنوعی در تحلیل داده‌ها و تصمیم‌سازی، در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به انجام ۱۷۰۰ مورد بازرسی و ۱۹۷ بازرسی نامحسوس در سال گذشته، اعلام کرد: تنها ۱۲۹ پرونده تخلف تشکیل شده که با توجه به جمعیت ۴۲۵۰۰ نفری کارکنان بانک ملی، نشان‌دهنده سلامت و پاک‌دستی همکاران است.

محبوبی هدف اصلی بازرسی را صیانت از ارزش‌های بانک و نظارت بر اجرای صحیح مقررات دانست و افزود: با تلاش جمعی و همدلی، اعتماد در بانک تقویت خواهد شد.

در بخش دیگری از این همایش، هاشم‌زاده، معاون مرکز بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با تقدیر از تلاش‌های بازرسان بانک ملی، خواستار ارتقاء آموزش و ورود جدی‌تر آنان به حوزه سلامت اداری شد.

وی تأکید کرد: افزایش دانش بازرسان نقش مهمی در کاهش تخلفات و هزینه‌ها دارد.