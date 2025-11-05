خبرگزاری کار ایران
همایش سراسری بازرسان بانک ملی ایران؛

از انتقال دانش تا صیانت از ارزش‌ها

بیست‌وسومین همایش و کارگاه آموزشی سراسری بازرسان بانک ملی ایران با حضور اعضای هیأت عامل، معاونان، مدیران ارشد و بیش از ۳۰۰ بازرس از سراسر کشور در بابلسر برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این گردهمایی، ارتقاء آموزش، آشنایی مستمر با دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های جاری، و نقش کلیدی بازرسان در پیشگیری از تخلفات و حفظ سلامت اداری مورد تأکید قرار گرفت.

همچنین در نخستین روز همایش، جواد بخشی، عضو هیأت عامل و معاون پشتیبانی بانک ملی ایران، با اشاره به اهمیت بازرسی در هر سازمان، بازرسان را «چشم بینا و گوش شنوای مدیرعامل» خواند و گفت: تجربیات بازرسان سرمایه‌ای ارزشمند برای بانک است.

 بزرگ‌ترین دارایی بانک، نیروی انسانی متخصص و متعهدی است که وظایف خود را با دقت و مسئولیت‌پذیری انجام می‌دهند.

وی افزود: بازرسان باید همواره دانش خود را به‌روز نگه دارند تا در اجرای سیاست‌های راهبردی بانک نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند. حضور فعال آنان در سراسر کشور، موجب ارتقاء عملکرد و تحقق اهداف سازمانی خواهد شد.

در ادامه این همایش، هادی محبوبی، رئیس اداره کل بازرسی بانک ملی ایران، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد یک‌ساله این اداره، از برگزاری ۹ دوره آموزشی تخصصی برای بازرسان خبر داد و گفت: «تجهیز بازرسان به دانش روز، از جمله بهره‌گیری از هوش مصنوعی در تحلیل داده‌ها و تصمیم‌سازی، در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به انجام ۱۷۰۰ مورد بازرسی و ۱۹۷ بازرسی نامحسوس در سال گذشته، اعلام کرد: تنها ۱۲۹ پرونده تخلف تشکیل شده که با توجه به جمعیت ۴۲۵۰۰ نفری کارکنان بانک ملی، نشان‌دهنده سلامت و پاک‌دستی همکاران است.

محبوبی هدف اصلی بازرسی را صیانت از ارزش‌های بانک و نظارت بر اجرای صحیح مقررات دانست و افزود: با تلاش جمعی و همدلی، اعتماد در بانک تقویت خواهد شد.

در بخش دیگری از این همایش، هاشم‌زاده، معاون مرکز بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با تقدیر از تلاش‌های بازرسان بانک ملی، خواستار ارتقاء آموزش و ورود جدی‌تر آنان به حوزه سلامت اداری شد.

وی تأکید کرد: افزایش دانش بازرسان نقش مهمی در کاهش تخلفات و هزینه‌ها دارد.

در دومین روز همایش، کارگروه‌های تخصصی با محوریت «تخلفات و گزارش‌نویسی» و «سامانه‌های بازرسی در امور ارزی» برگزار شد که در آن، شرکت‌کنندگان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

