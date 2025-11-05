شرکت گلتاش صادر کننده برتر استان اصفهان در سال ۱۴۰۴ شد

در این مراسم مهدی جمالی نژاد با تأکید بر ضرورت تداوم صادرات در شرایط اقتصادی فعلی گفت: تولید بدون صادرات، نارس است و تحقق توسعه اقتصادی تنها با اتکا به حضور فعال صادرکنندگان در بازارهای جهانی امکان پذیر خواهد بود.

همچنین رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی اصفهان نیز با اشاره به جایگاه ویژه صادرکنندگان در شرایط کنونی کشور اظهار داشت: صادر کننده امروز تنها فروشنده کالا نیستند، بلکه در خط مقدم تولید، اشتغال و ارزآوری کشور قرار دارد. دولت باید با جسارت، مسیر تصمیم گیری های اقتصادی را به سمت حمایت واقعی از صادرات هدایت کند.

یوسف قاضی عسگر با اشاره به اینکه شرکت گلتاش یکی از شرکت های پیشرو در حوزه تولید محصولات شوینده و بهداشتی است، افزود: این شرکت با تکیه بر کیفیت، نوآوری و توسعه بازارهای بین المللی، طی سال های اخیر موفق شده جایگاه خود را در میان صادرکنندگان معتبر کشور تثبیت کند.

وی ادامه داد: شرکت گلتاش با صادرات محصولات ایرانی به بازارهای منطقه ای و جهانی، نقش مؤثری در معرفی توان تولیدی و صنعتی استان اصفهان ایفا کرده است.

فعالان اقتصادی نیز در ادامه با تأکید بر لزوم ثبات در مقررات ارزی و حمایت از بخش خصوصی، خواستار بازنگری در سیاستهای اقتصادی کشور شدند.

گفتنی است، شرکت گلتاش از شرکت های تابعه هلدینگ توسعه صنایع بهشهر بوده و از تولید کنندگان مطرح در صنایع شوینده و مواد بهداشتی در کشور است.

بانک ملی ایران به توجه به شعار سال و در جهت حمایت از تولید و اشتغال، از طریق سهام «وبانک» در این صنعت سرمایه گذاری کرده است.