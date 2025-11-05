همافزایی بانک ملی ایران و مجلس شورای اسلامی برای توسعه زیرساختهای اقتصادی کشور
مدیرعامل بانک ملی ایران در دیدار جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اهمیت تعامل گسترده تر و سازندهتر این بانک با قوه مقننه تاکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، ابوالفضل نجارزاده، در این دیدارهای جداگانه با قدردانی از نمایندگان مجلس برای حمایتهایشان از بانک ملی ایران بخصوص در زمینه ادغام بانک آینده سابق در این بانک، اظهار داشت: حضور نمایندگان مردم در بانک ملی، نهتنها انگیزهای مضاعف برای همکارانمان ایجاد میکند، بلکه تأییدی بر مسیر درست و تعهد ما به خدمترسانی به ملت شریف ایران است.
وی افزود: بانک ملی همواره به عنوان بازوی اجرایی سیاستهای اقتصادی دولت و مجلس ایفای نقش کرده و با برنامههای تحولآفرین خود آماده است تا در مسیر تحقق اهداف توسعهای، اقتصاد مقاومتی و برنامه های دولت چهاردهم گامهای مؤثرتری بردارد. حمایت نمایندگان مجلس پشتوانهای ارزشمند برای ادامه این مسیر است.
براساس این گزارش، فرهاد طهماسبی نماینده مردم استهبان، فرامز شهسواری نماینده مردم هشترود، هادی هاشمی نیا نماینده مردم خرم آباد، رضا صدیقی نماینده مردم تبریز و ابراهیم نجفی اسپیلی نماینده مردم آستانه اشرفیه در دیدارهای جداگانه با تشکر از بانک ملی ایران برای پذیرفتن فرآیند گزیر بانک سابق آینده بر اهمیت تقویت همکاریهای عملیاتی این بانک درجهت پشتیبانی از پروژههای زیرساختی و توسعهای در حوزههای انتخابیه خود تأکید کردند و از همکاری و کمک های بزرگترین بانک کشور برای ایفای نقش محوری در زمینههای مختلف اقتصادی تشکر کردند.
نمایندگان مجلس همچنین در این دیدارها با ابراز رضایت از عملکرد بانک ملی ایران در حمایت از اقدامات بانک ملی در جهت ایجاد آرامش برای مشتریان بانک سابق آینده، تولید ملی و ارائه تسهیلات به بخشهای مولد اقتصاد، بر ضرورت همافزایی بیشتر برای پیشبرد طرحهای توسعهای در مناطق مختلف کشور تأکید کردند.
نمایندگان مجلس، اقدامات بانک ملی ایران در سالهای اخیر در حوزههایی چون دیجیتالسازی خدمات، افزایش سرمایه، رفع ناترازی، اعطای تسهیلات قرضالحسنه و تکلیفی، ارائه خدمات نوین و خروج از بنگاهداری را الگویی موفق برای سایر نهادهای مالی کشور دانستند.
گفتنی است؛ دیدارهای نمایندگان مجلس با مدیر عامل بانک ملی ایران با هدف تقویت ارتباطات میان قوه مقننه و شبکه بانکی کشور برگزار می شود.