پرداخت روزانه ۳۳۲ وام ازدواج در سراسر کشور

شعب بانک ملی ایران در سراسر کشور نیز طی این مدت، به طور میانگین روزانه بیش از ۳۳۲ فقره وام ازدواج به مشتریان پرداخت کرده‌اند.

بانک ملی ایران همواره یکی از محورهای اصلی فعالیت و سیاست‌های اعتباری خود را پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج قرار داده و سهم قابل توجهی از منابع اعتباری خود را برای تسهیل ازدواج جوانان اختصاص می دهد.

گفتنی است، این بانک در سال گذشته نیز با رویکردی حمایتی از فروردین تا پایان اسفندماه، در مجموع یک میلیون و ۳۱۰ فقره وام قرض‌الحسنه به ارزش بیش از یک میلیون و ۴۷۷ هزار و ۸۰۱ میلیارد ریال (۱۴۰ همت) با حداقل کارمزد به متقاضیان واجد شرایط پرداخت کرده است.

این آمار نشان‌دهنده نقش پررنگ بانک ملی ایران در پرداخت تسهیلات تکلیفی، به‌ویژه وام ازدواج، در شبکه بانکی کشور است.