عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر بانک ملی ایران و همکاران بتوانند این مسیر را ادامه دهند، طبیعتاً مشکلی پیش نخواهد آمد. هرچه در نظام بانکداری کشور منظم‌تر و برنامه‌ریزی‌شده‌تر عمل کنیم، نقش مؤثری در کاهش تورم ایفا خواهیم کرد.

وی با اشاره به دیدگاه کارشناسان مبنی بر اینکه ناترازی بانک‌ها یکی از عوامل اصلی تورم است، تأکید کرد: بانک‌ها گاهی با مشکلات عدیده‌ای روبرو می‌شوند که هم برای مردم و هم برای سرمایه‌گذاری و گردش مالی کشور چالش‌برانگیز است. افزایش سرمایه‌ ۴۲۰ همتی که بانک ملی ایران پیش از پذیرش بانک سابق آینده داشت می‌تواند الگویی برای سایر بانک‌ها باشد تا ناترازی‌ها را برطرف کنند.

بیوته با ابراز اطمینان از موفقیت بانک ملی ایران در پاسخگویی به دغدغه‌های مردم، گفت: امیدواریم مشکلاتی که بانک سابق آینده در ایجاد تورم ایجاد کرده بود، با سر و سامان دادن از سوی بانک مرکزی برطرف شده و این زحمات به نتیجه مطلوب برسد.

بانک ملی ایران نیز مسئولیت‌پذیری خود را در حل بحران بانک آینده به نمایش گذاشت.