بانک ملی ایران مسئولیت‌پذیری خود را در حل بحران بانک آینده به نمایش گذاشت

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی از عملکرد چشمگیر بانک ملی ایران برای ساماندهی حساب‌های مشتریان بانک سابق آینده قدردانی و تأکید کرد: با ادامه این روند، نگرانی و دغدغه‌های مردم به زودی برطرف خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران،  احد بیوته از تلاش‌های شبانه‌روزی مجموعه بانک ملی ایران برای مدیریت این بحران پیچیده سخن گفت و با ابراز خرسندی از مسئولیت‌پذیری این بانک، اظهار کرد: فعالیت‌هایی که در هفته  گذشته انجام شد، بسیار خوب بود و امیدواریم با ادامه این روند، مردم از هرگونه دلواپسی و نگرانی در رابطه‌ با حساب‌های خود رهایی یابند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر بانک ملی ایران و همکاران بتوانند این مسیر را ادامه دهند، طبیعتاً مشکلی پیش نخواهد آمد. هرچه در نظام بانکداری کشور منظم‌تر و برنامه‌ریزی‌شده‌تر عمل کنیم، نقش مؤثری در کاهش تورم ایفا خواهیم کرد.

وی با اشاره به دیدگاه کارشناسان مبنی بر اینکه ناترازی بانک‌ها یکی از عوامل اصلی تورم است، تأکید کرد: بانک‌ها گاهی با مشکلات عدیده‌ای روبرو می‌شوند که هم برای مردم و هم برای سرمایه‌گذاری و گردش مالی کشور چالش‌برانگیز است. افزایش سرمایه‌ ۴۲۰ همتی که بانک ملی ایران پیش از پذیرش بانک سابق آینده داشت می‌تواند الگویی برای سایر بانک‌ها باشد تا ناترازی‌ها را برطرف کنند.

بیوته با ابراز اطمینان از موفقیت بانک ملی ایران در پاسخگویی به دغدغه‌های مردم، گفت: امیدواریم مشکلاتی که بانک سابق آینده در ایجاد تورم ایجاد کرده بود، با سر و سامان دادن از سوی بانک مرکزی برطرف شده و این زحمات به نتیجه مطلوب برسد.

بانک ملی ایران نیز مسئولیت‌پذیری خود را در حل بحران بانک آینده به نمایش گذاشت.

