قائممقام مدیرعامل گروه سایپا در حاشیه بیستوپنجمین نمایشگاه صنعت مطرح کرد:
حرکت سایپا به سمت نسل جدید موتور با هدف خودکفایی ۶۰ درصدی/ سایپا با پروژههای نوین توسعه محصول به استقبال آینده صنعت خودرو میرود
قائممقام مدیرعامل و عضو هیأتمدیره گروه خودروسازی سایپا با اشاره به حضور پررنگ شرکتهای زیرمجموعه این گروه در بیستوپنجمین نمایشگاه صنعت گفت: پروژه توسعه خانواده جدید موتورهای این گروه با هدف افزایش خودکفایی و ارتقای فناوری آغاز شده است.
به گزارش ایلنا از سایپانیوز، مهدی رادمنش، قائممقام مدیرعامل و عضو هیأتمدیره گروه سایپا، در حاشیه بازدید از بیستوپنجمین نمایشگاه صنعت تهران و غرفه گروه سایپا اظهار کرد: خوشبختانه امسال شاهد حضور منسجم و قدرتمند گروه سایپا در نمایشگاه صنعت هستیم. تمامی شرکتهای تولیدی زیرمجموعه در این رویداد حضور دارند و جدیدترین دستاوردها، محصولات و فناوریهای خود را به نمایش گذاشتهاند.
سایپا در حوزه توسعه محصول گامهای مؤثری برداشته است
عضو هیأتمدیره گروه خودروسازی سایپا تصریح کرد: با وجود محدودیتهای مالی، سایپا در حوزه توسعه محصول گامهای مؤثری برداشته و چندین محصول جدید را هم به بازار عرضه کرده است. بر این اساس تا پایان سال چند محصول جدید دیگر نیز به سبد تولید افزوده خواهد شد که بیانگر پویایی و حرکت روبهجلوی این گروه است.
وی افزود: نمایشگاه امسال فرصتی ارزشمند برای نمایش توانمندیهای سایپا و شرکتهای تابعه در حوزههای مختلف است. یکی از محورهای اصلی تمرکز ما در دوره اخیر، توسعه قوای محرکه بوده است؛ بخشی که در گذشته با چالشهایی روبهرو بود اما با شکلگیری تیم مدیریتی جدید، در اولویت برنامههای گروه قرار گرفت و اقدامات مؤثری در آن انجام شد.
رادمنش با اشاره به پروژه توسعه خانواده موتورهای جدید سایپا گفت: با همکاری شرکت مگاموتور، مرکز تحقیقات و معاونت مهندسی گروه، روند طراحی و توسعه یک خانواده موتور جدید آغاز شده است. هدف از اجرای این پروژه، ایجاد تحولی بنیادین در حوزه قوای محرکه و پاسخگویی به نیازهای محصولات متنوع سایپا است. با استفاده از ظرفیتهای داخلی و توان زنجیره تأمین کشور، دستیابی به بیش از ۶۰ درصد خودکفایی در تولید این موتورها پیشبینی میشود.
موتور جدید سایپا از سال آینده تجاری میشود
وی در ادامه افزود: نخستین نمونه از این خانواده موتور از سال آینده روی محصولات سایپا نصب خواهد شد و خطوط تولید آن طی حدود ۱۸ ماه آینده به بهرهبرداری کامل میرسد. ظرفیت تولید سالانه این موتورها بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه برآورد شده است که علاوه بر تأمین نیاز داخلی گروه، قابلیت عرضه به سایر خودروسازان کشور را نیز خواهد داشت.
قائممقام مدیرعامل سایپا با تأکید بر استفاده از فناوریهای بهروز اظهار کرد: در طراحی این خانواده موتور، از فناوریهایی بهره گرفتهایم که در جهان در مرحله اوج توسعه قرار دارند، نه فناوریهای قدیمی یا در حال خروج از چرخه تولید. از این رو، این موتور توان پاسخگویی به نیازهای محصولات آینده صنعت خودروی کشور را بهطور کامل خواهد داشت.
رادمنش در پایان گفت: در صورت مشارکت سایر خودروسازان در این پروژه و افزایش تیراژ تولید به سطح اقتصادی، منافع آن برای همه فعالان صنعت خودرو قابلتوجه خواهد بود. تولید اقتصادی و تیراژ بالا از اصول اصلی صنعت جهانی خودروست و سایپا مصمم است با تکیه بر همافزایی داخلی به این هدف دست پیدا کند.