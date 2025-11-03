به گزارش روابط عمومی ایرانسل، نشست خبری رونمایی همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، ظهر دوشنبه ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۴، با حضور دکتر احسان چیت‌ساز معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، دکتر وحید یزدانیان رییس پژوهشگاه فضایی ایران، فرهاد بهمنی عضو هیئت‌مدیره پست بانک ایران ، فرامرز رستگار دبیر سندیکای مخابرات ایران و رضا موحدی مدیرکل برند ایرانسل، برگزار شد.

معاون وزیر ارتباطات، در این نشست خبری، اظهار کرد: منابع مالی دولتی موجود، پاسخگوی نیازهای توسعه در این حوزه نیست و به همین دلیل، رویکرد وزارت ارتباطات بر این است که دولت با مدیریت هوشمند پروژه‌ها، زمینه را برای حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات فراهم کند. بنابر این، برگزاری این همایش می‌تواند بستر مناسبی برای هدایت صنایع مختلف به‌سوی مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد کند.

چیت‌ساز با اشاره به اهمیت همکاری‌های بین‌المللی در توسعه این بخش افزود: هدف اصلی، آشنایی سرمایه‌گذاران با مجموعه‌های فعال و ایجاد فرصت‌های شراکت برای پایداری و کاهش ریسک در پروژه‌هاست. ایجاد امنیت اقتصادی از وظایف مهم دولت است و وزارت ارتباطات با افزایش آگاهی عمومی و اصلاح فرآیندهای موجود، در جهت بهبود فضای سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی گام برمی‌دارد.

مدیرکل برند ایرانسل، در این نشست با تأکید بر اینکه «ایرانسل یکی از موفق‌ترین الگوهای سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است»، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های گسترده در حوزه ارتباطات و فناوری‌اطلاعات و همچنین ضریب نفوذ بالای این بازار، سرمایه‌گذاری در این بخش از جذابیت بالایی برخوردار است و می‌تواند مورد توجه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار گیرد.

وی با تأکید بر نقش زیرساخت‌های ارتباطی در رشد اقتصاد دیجیتال کشور، افزود: ایرانسل پس از آغاز فعالیت خود با ترکیب سرمایه‌گذاری ۴۹ درصدی سهام‌دار خارجی شرکت MTN، رشد قابل‌توجهی را تجربه کرد و در ادامه با سرمایه‌گذاری مستقیم در شرکت‌های دیجیتال، به بزرگ‌ترین سهام‌دار مجموعه اسنپ تبدیل شد.

موحدی با اشاره به گسترش فعالیت‌های ایرانسل در حوزه سرمایه‌گذاری گفت: پس از راه‌اندازی شرکت ویستا به‌عنوان هلدینگ سرمایه‌گذاری ایرانسل و اخذ مجوزهای CVC توسط این شرکت، سرمایه‌گذاری و حمایت از طرح‌های نوآورانه و خلاق در حوزه‌های هوش مصنوعی و ICT با جدیت دنبال می‌شود. شرکت‌هایی که تمایل دارند از حمایت ایرانسل بهره‌مند شوند، می‌توانند از طریق شرکت ویستا طرح‌های خود را برای بررسی و جذب سرمایه ارائه دهند.

مدیرکل برند ایرانسل در پایان بیان کرد: ما در ایرانسل و ویستا از ایده‌های نوآورانه در حوزه‌های اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و فین‌تک حمایت می‌کنیم تا بتوانیم سهم قابل‌توجهی در توسعه و سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال کشور ایفا کنیم.

در ادامه نشست، رئیس پژوهشگاه فضایی ایران، با اشاره به تحولات اخیر در صنعت فضایی کشور گفت: در دولت سیزدهم، تلاش‌های گسترده‌ای برای ارتقای جایگاه ایران در حوزه فضایی انجام شده و نگاه اقتصادی تازه‌ای به این بخش شکل گرفته است. کشورهای پیشرو در این حوزه با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فضایی، علاوه بر پیشرفت‌های علمی و فناوری، به رشد اقتصادی قابل توجهی نیز دست یافته‌اند.

وی با اشاره به نقش مهم بخش خصوصی در توسعه این صنعت افزود: بیش از ۹۵ درصد بازار فضایی جهان، در اختیار بخش خصوصی است و ایران نیز باید در این مسیر حرکت کند. دولت باید نقش تسهیل‌گر و حمایت‌کننده داشته باشد تا زمینه برای ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم شود.

ص2زطدر بخش دیگری از نشست، عضو هیئت‌مدیره پست‌بانک ایران، با تأکید بر حمایت این بانک از فعالان حوزه فاوا اعلام کرد که پست‌بانک به‌عنوان بانک تخصصی ICT، آماده تأمین مالی طرح‌های نوآورانه و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اقتصاد دیجیتال است و تسهیلات با نرخ‌های پایین در فرآیندی کوتاه و ساده ارائه می‌شود تا فعالان بتوانند سریع‌تر وارد فاز اجرایی شوند.

دبیر سندیکای مخابرات ایران، در این مراسم با تأکید بر اهمیت نقش بخش خصوصی در توسعه صنعت فاوا اظهار کرد: تحقق اهداف سرمایه‌گذاری در دولت چهاردهم، بدون بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های فناور و خصوصی امکان‌پذیر نیست. حضور فعال بخش خصوصی در پروژه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات، می‌تواند موتور محرک توسعه این صنعت باشد.

همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، ۹ آذرماه ۱۴۰۴، با حمایت ایرانسل و با شعار «ارتباطات پایدار امروز، زندگی هوشمند فردا»، با هدف ایجاد زمینه برای آشنایی سرمایه‌گذاران با ظرفیت‌های حوزه ICT و فرصت‌های مشارکت در پروژه‌های فناورانه، در سالن همایش‌های بین‌المللی صداوسیما، برگزار می‌شود.

