خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نقش‌آفرینی بیمه معلم در جبران خسارات حادثه بندر شهید رجایی

نقش‌آفرینی بیمه معلم در جبران خسارات حادثه بندر شهید رجایی
کد خبر : 1708651
لینک کوتاه کپی شد.

بیمه معلم در پی وقوع حادثه بندر شهید رجایی، در پرداخت خسارت ۱,۴۶۹ کانتینر به ارزش ۱۲۰ میلیارد تومان پیشگام شد.

به گزارش روابط‌عمومی بیمه معلم، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اعلام کرد: تاکنون بیش از ۳ هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان خسارت به زیان‌دیدگان این حادثه پرداخت شده که از این میزان، بیش از ۳ هزار میلیارد تومان توسط شرکت‌های بیمه جبران شده است.

قهرمانی در جلسه پیگیری آخرین وضعیت پرداخت خسارات تجار فاقد بیمه‌نامه آسیب‌دیده در حادثه بندر شهید رجایی افزود: بیمه معلم در اجرای کامل تعهدات خود، خسارت ۱,۴۶۹ کانتینر را که به‌طور کامل از بین رفته بودند، به مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان پرداخت کرد.

او در این نشست که با حضور معاون بیمه مرکزی و جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی و مدیران شرکت‌های بیمه در بندرعباس برگزار شد، گفت: با توجه به جبران خسارات خود کانتینر‌ها در فرآیند مذکور، این موضوع از یک سو در پرداخت خسارات صاحبان کانتینر خالی که خطوط کشتیرانی است مؤثر بوده و از سوی دیگر مشکل تجاری که برای استرداد کانتینر خالی تضمین و تعهد سپرده بودند را مرتفع کرده است.

این اقدام که به منظور حمایت از خطوط کشتیرانی و تسهیل فرآیند استرداد کانتینرها صورت گرفت نقش مؤثری در کاهش اختلالات زنجیره تأمین و تسریع بازگشت فعالیت پایدار تجاری ایفا کرد و بار دیگر ضرورت نقش حمایتی بیمه در فعالیت‌های تجاری را نشان داد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ