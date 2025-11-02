خبرگزاری کار ایران
ایثار بانک ملی ایران برای تقویت ستون‌های اقتصاد کشور

ایثار بانک ملی ایران برای تقویت ستون‌های اقتصاد کشور
کد خبر : 1708336
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی، ادغام بانک سابق آینده در بانک ملی را ایثار این بانک برای جلوگیری از تکرار چالش‌های نظارتی خواند و بر لزوم برنامه‌ریزی بلندمدت و جبران خسارات روانی و اقتصادی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، جعفر پورکبگانی در این باره گفت: فلسفه جهانی تشکیل بانک‌های خصوصی، ایجاد هم‌افزایی با بانک‌های دولتی است، اما در ایران، نبود نظارت کافی به چالش‌های عمیق مالی منجر شد و ضربه‌های سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرد.

وی با اشاره به بار جدیدی که بر دوش بانک ملی ایران درجهت اصلاح نظام بانکی گذاشته شده، افزود: امروز این چالش به بانک ملی واگذار شده و مأموریت تازه‌ای برای آن تعریف شده است که امیدوارم با مدیریت که در بانک ملی سراغ داریم این چالش حل شده و باعث رضاتمندی مردم شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بانک ملی ایران در پذیرش بار حل مشکل بانک آینده سابق ایثار کرده است، اظهار داشت: هدف نهایی باید تقویت بانک‌های دولتی، به‌ویژه بانک ملی ایران باشد که دهه‌هاست نماد خوشنامی و پایداری در نظام بانکی کشور است.

