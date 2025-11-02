وی با اشاره به بار جدیدی که بر دوش بانک ملی ایران درجهت اصلاح نظام بانکی گذاشته شده، افزود: امروز این چالش به بانک ملی واگذار شده و مأموریت تازه‌ای برای آن تعریف شده است که امیدوارم با مدیریت که در بانک ملی سراغ داریم این چالش حل شده و باعث رضاتمندی مردم شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بانک ملی ایران در پذیرش بار حل مشکل بانک آینده سابق ایثار کرده است، اظهار داشت: هدف نهایی باید تقویت بانک‌های دولتی، به‌ویژه بانک ملی ایران باشد که دهه‌هاست نماد خوشنامی و پایداری در نظام بانکی کشور است.