بانک رفاه کارگران و شهرداری تهران برای توسعه زیرساخت‌های شهری تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

بانک رفاه کارگران و شهرداری تهران برای توسعه زیرساخت‌های شهری تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند
کد خبر : 1708296
با هدف حمایت از تسریع و تسهیل در برنامه‌ریزی و توسعه زیرساخت‌های شهری، تفاهم‌نامه همکاری بانک رفاه کارگران و شهرداری تهران امضاء شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این تفاهم‌نامه طی مراسمی که به همین منظور در محل این بانک برگزار شد، به امضای دکتر اسماعیل للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران و دکتر محمدعلی‌نژاد معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران رسید. 

بانک رفاه کارگران و شهرداری تهران برای توسعه زیرساخت‌های شهری تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

دکتر للـه‌گانی طی سخنانی در این مراسم هدف از امضای این تفاهم‌نامه را حمایت از شهرداری تهران به منظور توسعه اقدامات در حوزه زیرساخت‌های شهری برشمرد و گفت: بانک رفاه کارگران آمادگی دارد از طریق محصولات و ابزارهای نوین بانکی، منابع مورد نیاز طرح‌های توسعه‌ای و پروژه‌های اجرایی شهرداری را تامین کند.

وی افزود: حوزه فعالیت‌های شهرداری تهران بسیار گسترده است و آمادگی داریم در حوزه‌های مختلف ازجمله حمل و نقل و ترافیک، ساماندهی صنایع و مشاغل، فنی و عمرانی، معماری و شهرسازی و ... همکاری‌های متقابل با شهرداری را گسترش دهیم.

بانک رفاه کارگران و شهرداری تهران برای توسعه زیرساخت‌های شهری تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

مدیرعامل بانک رفاه کارگران به سامانه SCF این بانک اشاره کرد و گفت: این سامانه در راستای توسعه روش‌های تامین مالی زنجیره‌ای راه‌اندازی شده است و می‌توانیم در این قالب نسبت به ثبت درخواست صدور اوراق گام و پیگیری تمامی فرآیندهای مرتبط با انتشار این اوراق از جمله صدور، انتقال و ... برای شهرداری تهران اقدام و از این طریق پروژه‌های شهرداری را تامین مالی کنیم.

وی به کارت رفاهی بانک رفاه کارگران اشاره کرد و گفت: این کارت تا سقف 500 میلیون تومان، بازپرداخت دو ساله و نرخ کارمزد 5.25 درصد صادر می‌شود. صدور این کارت برای متقاضیان مرتبط با زیرساخت‌های شهری امکان‌پذیر است. می‌توانیم این کارت را برای خریداران موتورسیکلت‌های برقی نیز صادر کنیم. 

بانک رفاه کارگران و شهرداری تهران برای توسعه زیرساخت‌های شهری تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

دکتر للـه‌گانی برضرورت توسعه خدمات غیرحضوری شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: اگرچه اقدامات قابل توجهی در این راستا انجام شده اما همچنان لازم است خدمات الکترونیک در حوزه‌های مرتبط با شهرداری ازجمله معاینه فنی خودرو، حمل و نقل و ترافیک و... گسترش یابد. معاونت فناوری اطلاعات و سامانه "فرارفاه" بانک رفاه کارگران می‌تواند بسترهای موردنیاز برای این منظور را کاملا فراهم کند. 

مدیرعامل بانک رفاه کارگران در پایان از آمادگی این بانک به منظور انتشار اوراق گواهی سپرده خاص برای پروژه‌های شهرداری تهران خبر داد و گفت: بانک رفاه اولین بانکی است که نسبت به انتشار این اوراق اقدام کرد و تجارب بسیار ارزشمندی در راستای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق این ابزار به دست آورده است. بدون شک می‌توانیم از طریق این اوراق طرح‌های توسعه‌ای شهرداری تهران را تامین مالی کنیم.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران نیز طی سخنانی در این مراسم ضمن تقدیر از حمایت‌های بانک رفاه کارگران گفت: شهرداری خدمات بسیار گسترده‌ای دارد و برای تسریع در ارائه این خدمات و توسعه آنها نیازمند حمایت‌های بانک رفاه هستیم.

بانک رفاه کارگران و شهرداری تهران برای توسعه زیرساخت‌های شهری تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

دکتر محمدعلی‌نژاد از آمادگی شهرداری تهران به منظور توسعه همکاری‌های متقابل با بانک رفاه کارگران خبر داد و گفت: در حال حاضر پروژه‌های بسیاری در سطح شهر تهران در حال اجرا هستند که می‌توانیم از طریق اوراق گواهی سپرده خاص بانک رفاه کارگران اقدامات در مسیر تامین مالی آنها را توسعه دهیم.

بانک رفاه کارگران و شهرداری تهران برای توسعه زیرساخت‌های شهری تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با تاکید بر توسعه خدمات الکترونیک در حوزه خدمات شهری گفت: بدون شک ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بانک رفاه کارگران در این حوزه می‌تواند بسیار راهگشا باشد.

