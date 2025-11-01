مدیرعامل فولاد مبارکه مطرح کرد؛
توسعه ساحلی، توسعه فرامرزی، توسعه دانش و تکنولوژی بومی تولید فولاد در دستور کار گروه فولاد مبارکه قرار دارد
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه از تمرکز این مجموعه بر توسعه ساحلی و فرامرزی، ارتقای فناوریهای بومی تولید فولاد، اصلاح ساختار حکمرانی و حرکت به سمت فولاد سبز خبر داد.
به گزارش ایلنا، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به رویکردهای جدید این شرکت در مسیر توسعه پایدار اظهار کرد: توسعه ساحلی، توسعه فرامرزی و توسعه دانش و تکنولوژی بومی تولید فولاد از مهمترین برنامههای راهبردی گروه فولاد مبارکه است.
وی با بیان اینکه اصلاح ساختاری و مدل حکمرانی نیز در دستور کار قرار دارد، افزود: هدف از این تغییرات، بهبود بهرهوری، افزایش شفافیت و حرکت به سمت بنگاههای جهانتراز است.
مدیرعامل فولاد مبارکه در ادامه با اشاره به اقدامات زیستمحیطی این شرکت گفت: فولاد مبارکه در حوزه انتقال آب پیشرو بوده و به زودی با حضور مقامات رسمی، انفکاک کامل شرکت از رودخانه زایندهرود اعلام و جشن گرفته خواهد شد.
او با تأکید بر لزوم حضور ایران در عرصه رقابت جهانی صنعت فولاد خاطرنشان کرد: «ایران باید در یک لیگ جهانی حضور داشته باشد و برای دستیابی به این هدف، ایجاد بنگاههای جهانتراز ضروری است.»
مدیرعامل فولاد مبارکه همچنین از سفر اخیر به چین و رایزنی با شرکتهای چینی در حوزه تولید محصولات با ارزشافزوده بالا، فولاد سبز و تحول دیجیتال خبر داد و گفت: این همکاریها زمینهساز توسعه فناوری و ارتقای جایگاه فولاد مبارکه در سطح بینالمللی خواهد بود.