مدیرعامل فولاد مبارکه مطرح کرد؛

توسعه ساحلی، توسعه فرامرزی، توسعه دانش و تکنولوژی بومی تولید فولاد در دستور کار گروه فولاد مبارکه قرار دارد

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه از تمرکز این مجموعه بر توسعه ساحلی و فرامرزی، ارتقای فناوری‌های بومی تولید فولاد، اصلاح ساختار حکمرانی و حرکت به سمت فولاد سبز خبر داد.

به گزارش ایلنا، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به رویکردهای جدید این شرکت در مسیر توسعه پایدار اظهار کرد: توسعه ساحلی، توسعه فرامرزی و توسعه دانش و تکنولوژی بومی تولید فولاد از مهم‌ترین برنامه‌های راهبردی گروه فولاد مبارکه است.

وی با بیان اینکه اصلاح ساختاری و مدل حکمرانی نیز در دستور کار قرار دارد، افزود: هدف از این تغییرات، بهبود بهره‌وری، افزایش شفافیت و حرکت به سمت بنگاه‌های جهان‌تراز است.

مدیرعامل فولاد مبارکه در ادامه با اشاره به اقدامات زیست‌محیطی این شرکت گفت: فولاد مبارکه در حوزه انتقال آب پیشرو بوده و به زودی با حضور مقامات رسمی، انفکاک کامل شرکت از رودخانه زاینده‌رود اعلام و جشن گرفته خواهد شد.

او با تأکید بر لزوم حضور ایران در عرصه رقابت جهانی صنعت فولاد خاطرنشان کرد: «ایران باید در یک لیگ جهانی حضور داشته باشد و برای دستیابی به این هدف، ایجاد بنگاه‌های جهان‌تراز ضروری است.»

مدیرعامل فولاد مبارکه همچنین از سفر اخیر به چین و رایزنی با شرکت‌های چینی در حوزه تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا، فولاد سبز و تحول دیجیتال خبر داد و گفت: این همکاری‌ها زمینه‌ساز توسعه فناوری و ارتقای جایگاه فولاد مبارکه در سطح بین‌المللی خواهد بود.

 

 

 

 

