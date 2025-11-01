توسعه ساحلی، توسعه فرامرزی، توسعه دانش و تکنولوژی بومی تولید فولاد در دستور کار گروه فولاد مبارکه قرار دارد

به گزارش ایلنا، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به رویکردهای جدید این شرکت در مسیر توسعه پایدار اظهار کرد: توسعه ساحلی، توسعه فرامرزی و توسعه دانش و تکنولوژی بومی تولید فولاد از مهم‌ترین برنامه‌های راهبردی گروه فولاد مبارکه است.

وی با بیان اینکه اصلاح ساختاری و مدل حکمرانی نیز در دستور کار قرار دارد، افزود: هدف از این تغییرات، بهبود بهره‌وری، افزایش شفافیت و حرکت به سمت بنگاه‌های جهان‌تراز است.

مدیرعامل فولاد مبارکه در ادامه با اشاره به اقدامات زیست‌محیطی این شرکت گفت: فولاد مبارکه در حوزه انتقال آب پیشرو بوده و به زودی با حضور مقامات رسمی، انفکاک کامل شرکت از رودخانه زاینده‌رود اعلام و جشن گرفته خواهد شد.

او با تأکید بر لزوم حضور ایران در عرصه رقابت جهانی صنعت فولاد خاطرنشان کرد: «ایران باید در یک لیگ جهانی حضور داشته باشد و برای دستیابی به این هدف، ایجاد بنگاه‌های جهان‌تراز ضروری است.»

مدیرعامل فولاد مبارکه همچنین از سفر اخیر به چین و رایزنی با شرکت‌های چینی در حوزه تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا، فولاد سبز و تحول دیجیتال خبر داد و گفت: این همکاری‌ها زمینه‌ساز توسعه فناوری و ارتقای جایگاه فولاد مبارکه در سطح بین‌المللی خواهد بود.

