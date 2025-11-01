بازده کیفی 95.87درصد در فولاد مبارکه؛ گامی دیگر در مسیر تعالی و پایداری کیفیت
مدیر ارشد کنترل کیفیت و پایداری فولاد مبارکه از ارتقای بازده کیفی و کیفیت محصولات شرکت در مسیر تعالی و پایداری خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، افزایش بازده کیفی در فولاد مبارکه حاصل یک مسیر تدریجی، علمی و مبتنی بر همافزایی سازمانی است. فولاد مبارکه در سال جاری با اجرای مجموعهای از اقدامات هدفمند، موفق شد روند کیفیت محصولات را افزایش دهد و شاخصهای کلیدی کیفی را در اغلب خطوط تولید بهبود بخشد.
به گفته یاسر حاجیحیدری، در این مسیر، تمرکز اصلی بر شناخت گلوگاههای کیفی، تحلیل ریشهای عدم انطباقها و پیشگیری بهجای اصلاح بوده است. همکاران ما در تمامی نواحی تولیدی با نگاهی مسئولانه و کیفیتمحور، نقش تعیینکنندهای در تحقق این هدف داشتهاند.
وی افزود: در حوزه کنترل فرایند، با ابزارهای پایش و بهرهگیری از دادهکاوی در تحلیل اطلاعات عملکرد خطوط و تحلیل آماری و رویکرد شش سیگما، امکان تصمیمگیری سریعتر و دقیقتر فراهم شد.
بنابر اظهارات مدیر ارشد کنترل کیفیت و پایداری فولاد مبارکه، افزایش بازده کیفی صرفاً به معنای تولید محصول سالمتر نیست، بلکه نشانه ارتقای بلوغ سازمانی و همسویی واحدها در مسیر خلق ارزش برای مشتری است. در فولاد مبارکه بهگونهای برنامهریزی شده که این روند را در قالب یک نقشه راه پایداری کیفیت دنبال کنیم تا بهبودها مقطعی نباشند و در ساختار سیستم نهادینه شوند. فولاد مبارکه همواره پیشگام نوآوری در صنعت فولاد کشور بوده و اکنون نیز با تکیه بر دانش، تجربه و تعهد سرمایه انسانی خود، مسیر تعالی کیفی را با قدرت ادامه میدهد.
در همین زمینه برخی از مدیران ارشد، مدیران نواحی و رؤسای کنترل کیفیت نواحی شرکت چنین گفتند:
غلامرضا کمالی، مدیر ارشد تولید فولاد مبارکه:
ارتقای شاخص بازده کیفی محصولات طی هفتماهه سال جاری به ۹۵.۸
یکی از شاخصهایی که طی سالهای اخیر در فولاد مبارکه ارتقای خوبی داشته بازده کیفی محصولات است. این شاخص که در سال ۱۴۰۲ عدد ۹۳ بوده طی هفتماهه سال جاری به ۹۵.۸ رسیده است. این بهبود قابلتوجه که ناشی از کاهش محصولات نامنطبق است از اهداف کلیدی فولاد مبارکه به شمار میآید که مستقیماً بر سودآوری، اعتبار برند و رقابتپذیری تأثیر میگذارد.
جهت دستیابی به این هدف سعی شده رویکردهای سیستماتیک، همهجانبه و پیشگیرانه اعمال شود؛ همچنین پارامترهای فنی و حدود قابلقبول آنها تعیین و دستورالعملهای عملیاتی بازنگری و در دسترس تمام کارکنان مرتبط قرار گرفته و وقایع فرایندی کنترل و ثبت شده است.
در برخی پروژهها از شش سیگما و سایر ابزارهای مدیریتی استفاده شده و با تحلیل دادهها و تعیین ارتباط بین دادههای فرایند و کیفیت نهایی محصول و استفاده از نمودارهای کنترلی، انحرافات قبل از اینکه منجر به تولید محصول معیوب و نامنطبق شود شناسایی و اصلاح شده است. در مواقعی که نیاز بوده با بهرهگیری از تجربه و ایدههای خلاقانه کارکنان نیز فرایندهای تولید بهینهسازی شده است.
برای شناسایی زودهنگام عیوب و انجام بهموقع اصلاحات در فرایند محصولات تولیدی، این فرایند در زودترین زمان ممکن مورد بازرسی و کنترل کیفی قرار گرفتهاند.
از مهمترین عوامل در کاهش محصولات نامنطبق و بهبود بازده کیفی میتوان به هدفگذاری هوشمندانه مدیریت عالی سازمان، تعهد و تلاش و حس مسئولیتپذیری نیروی انسانی، آموزش و توانمندسازی کارکنان، وجود فرهنگ بهبود مستمر و استفاده از نظرات و ایدههای کارکنان و مشارکت دادن آنها در بهبود کیفیت اشاره کرد. اجرای برنامههای نگهداری و تعمیرات و آمادهبهکاری بالای تجهیزات نیز از عوامل مهم دیگر است.
در نهایت از همه همکاران مخصوصاً کارکنان خط مقدم شرکت در نواحی مختلف تولیدی که این موفقیت ارزشمند را رقم زدند تشکر میکنم و امیدوارم روند روبهرشد شاخصهای کیفی تداوم داشته باشد.
علیرضا کییگانه، مدیر کنترل کیفی فولاد مبارکه:
تمرکز بر کیفیت در تمامی حلقههای زنجیره تولید
دستیابی به استانداردهای جهانی و تحکیم جایگاه کیفی محصولات فولاد مبارکه در گرو تمرکز بر کیفیت در تمامی حلقههای زنجیره تولید است. بهبود مستمر فرایندها و تقویت نظام کنترل کیفیت در مراحل آهنسازی، فولادسازی، ریختهگری، نورد گرم و نورد سرد، اساس تولید محصولی است که مطابق و حتی فراتر از انتظارات مشتریان است. خوشبختانه با وجود چالشهای پیش رو، ازجمله محدودیتهای تأمین انرژی و افزایش انتظارات مشتریان، شاهد رشدی پایدار در شاخصهای کیفی نواحی تولیدی، همراه با کاهش ضایعات و بهبود هزینههای مرتبط با تولید محصولات مطابق سفارش هستیم. شاخص کلی کیفیت محصولات تا مهرماه سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل، رشدی بیش از 1.13 درصدی داشته و به بیشترین میزان در سه سال اخیر رسیده است.
مدیریت کیفیت فولاد مبارکه با شناسایی و اولویتبندی نقاط تأثیرگذار بر کیفیت نهایی، اقدام به بهبود کیفیت محصولات خود کرده است. در این مسیر، علاوه بر تعامل مستقیم و فوری با واحدهای تولیدی برای اطلاعرسانی و اقدام اصلاحی، تدوین استانداردهای داخلی سختگیرانهتر با جدیت دنبال شده است.
از مهمترین اقدامات سال ۱۴۰۴ میتوان به این موارد اشاره کرد: اجرای دورههای آموزش تخصصی و مربیمحور برای بیش از ۹۵ درصد کارکنان کنترل کیفیت؛ تعامل مستقیم با تولید و برگزاری مستمر جلسات کیفیت و تعریف اقدامات اصلاحی اثربخش؛ تکمیل اطلس عیوب در نواحی فولادسازی و نورد گرم؛ بررسی حساسیت و انتظارات مشتریان از طریق تعامل متقابل؛. تدوین اطلس عیوب در ناحیه نورد سرد؛ بهبود و بهینهسازی شرایط بازرسی در ایستگاههای بازرسی.
این دستاوردها سکوی پرتابی برای هدفگذاریهای بلندمدتتر در سالهای پیش رو خواهد بود و ما را بر آن میدارد تا بدون وقفه، مسیر سرمایهگذاری بر فناوری و نیروی انسانی را ادامه دهیم.
داریوش رشیدی، مدیر ناحیه آهنسازی فولاد مبارکه:
افزایش رقابتپذیری در کمیت و کیفیت و قیمت تمامشده در صنعت فولاد کشور
تداوم مسیر تعالی و ارتقای بازده کیفی در شرکت فولاد مبارکه یکی از ارکان اساسی تحقق چشمانداز سازمان در جهت تبدیل شدن به برترین تولیدکننده فولاد کیفی در منطقه است. این هدف از طریق استقرار نظامهای جامع مدیریت کیفیت، پایش مستمر فرایندها، بهبود بهرهوری تجهیزات و توسعه فناوریهای نوین دنبال میشود. ناحیه آهنسازی همراستا با اهداف کلان فولاد مبارکه، با تکیه بر سرمایه انسانی متخصص، اجرای پروژههای توسعه و بهینهسازی خطوط و مصرف انرژی و مواد اولیه و توسعه فرهنگ بهبود مستمر، همواره در مسیر ارتقای کیفیت گام برمیدارد. این ناحیه با تمرکز بر رضایت مشتریان خود، کنترل دقیق ویژگیهای فنی محصولات و تطبیق آنها با استانداردهای تعریفشده، توانسته است جایگاه خود را بهعنوان پیشرو در کیفیت و کمیت تثبیت کند. استمرار این مسیر، تضمینکننده پایداری تولید، افزایش رقابتپذیری در کمیت و کیفیت و قیمت تمامشده در صنعت فولاد کشور است.
عباس محمدی، مدیر ناحیه فولادسازی و ریختهگری مداوم:
بهینهسازی مصارف و انرژی، کاهش ضایعات، افزایش رضایت مشتریان و دستیابی به استانداردهای جهانی کیفیت
در راستای تحقق اهداف استراتژیک شرکت فولاد مبارکه و برنامههای مؤثر در حوزه ارتقای کیفیت، افزایش بهرهوری و توسعه پایدار فرایندهای تولید، ناحیه فولادسازی و ریختهگری مداوم در طی ششماهه نخست سال جاری مجموعهای از اقدامات مؤثر کیفی را به انجام رساند. این اقدامات با هدف رعایت الزامات کیفی، بهبود پایداری فرایند تولید، بهینهسازی مصارف و انرژی، کاهش ضایعات، افزایش رضایت مشتریان و دستیابی به استانداردهای جهانی کیفیت انجام پذیرفت.
از مهمترین فعالیتهای کیفی صورتگرفته میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1-پایش و بهینهسازی مداوم ترکیب شیمیایی و افزودنیها در تولید گریدهای فولاد با هدف کاهش نوسانات و بهبود یکنواختی در کیفیت محصول نهایی؛
2- اجرای پروژههای بهبود در کورههای قوس الکتریکی با هدف پایداری فرایند ذوب و یکنواختی تولید؛
3- بهینهسازی متریالهای مورداستفاده در سربارهسازی پاتیل مذاب (با بازنگری در ترکیب و میزان مواد اولیه، عملکرد سربارهسازی بهبود پیدا کرده و کیفیت افزایش یافته است)؛
4- بهینهسازی مصرف فروآلیاژها (با اعمال کنترلهای دقیق بر میزان و زمان اضافه کردن فروآلیاژها، مصرف آنها کاهش و بهرهوری تولید افزایش یافته است. همچنین با بهینهسازی مصرف آلومینیوم با استفاده از راهکارهای نوین در فرایند تولید، مصرف این عنصر کاهش یافته و درعینحال کیفیت محصول نهایی افزایش یافته است)؛
5- اجرای پروژههای بهبود فرایند ریختهگری مداوم، ازجمله بهینهسازی و ارتقای کیفیت پودرهای قالب و تاندیش، اجزای تاندیش و جلوگیری از ری اکسیدیشن در فرایند تولید؛
6- بهینهسازی فرایند متالورژیکی، پایش ترکیب شیمیایی، استفاده از روشهای نوین تولید، افزودن ترکیبات اصلاحی بهمنظور کنترل و بهبود ناخالصی در گریدهای ویژه، از جمله گریدهای خودرویی و قلعاندود که منجر به افزایش کیفیت محصولات ویژه و کاهش میزان محصول نامنطبق شده است؛
7- اصلاح و استفاده از مواد نسوز جدید و نوآورانه در راستای افزایش کیفیت محصولات؛
8- ارتقای دانش و مهارت کارکنان از طریق برگزاری دورههای تخصصی کیفیت در فولادسازی؛
9- اجرای برنامههای بهبود تجهیزات و بازنگری دستورالعملهای عملیاتی؛
10- افزایش همکاری بین واحدهای تولیدی بالادست و پاییندست، آزمایشگاه، واحد فروش، رضایت مشتریان و کنترل کیفیت بهمنظور تصمیمگیری سریع و دقیق در موارد مرتبط با کیفیت؛
11- جلسات مداوم با مشتریان بهمنظور ارتقای کیفیت محصول و ایجاد کارگروههای متشکل از نواحی مختلف بهمنظور تسریع در رفع محصولات نامنطبق با سفارش مشتری؛
12- استفاده از ظرفیت دانشگاه و شرکتهای دانشبنیان در زمینه بهبود کیفیت؛
13- حضور در خانه مشتری و شناسایی نواقص و رفع آن متناسب با کاربرد محصول.
نتیجه این اقدامات افزایش شاخص رضایت مشتریان، کاهش نرخ بازگشت محصول و دستیابی به رکوردهای جدید کیفی در تولید بوده است. واحد فولادسازی و ریختهگری مداوم گروه فولاد مبارکه با تکیه بر توان تخصصی کارکنان، ضمن تداوم برنامههای بهبود، در نیمه دوم سال نیز اجرای طرحهای توسعهای جدید در حوزه ارتقای کیفیت و بهرهوری را در دستور کار دارد.
علی حاجیاننژاد، مدیر ناحیه نورد گرم فولاد مبارکه:
افزایش سفارشهای ورقهای گرم فولادی در ابعاد بحرانی و گریدهای سخت
تلاشگران عرصه تولید در ناحیه نورد گرم شرکت فولاد مبارکه، بهمنظور تحقق اهداف کلیدی شرکت و همگام با سایر نواحی، در ششماهه اول سال 1404 موفق شدند بازده کیفی و کیفیت محصولات ناحیه نورد گرم را ارتقا دهند و با کسب رکورد جدید، برگ زرین دیگری به مجموعه افتخارات گروه فولاد مبارکه بیفزایند.
ناحیه نورد گرم با مدیریت فرایندهای تولید و تعمیرات و همچنین سرمایههای انسانی متعهد و باانگیزه، علیرغم مشکلاتی نظیر تحریمهای ظالمانه، محدودیتهای انرژی و... همواره در مسیر بهبود مستمر گام برداشته اسیت؛ بهطوریکه سالها فراتر از ظرفیت نامی خود تولید داشته و به ارتقای کیفیت محصولات اهتمام ورزیده است. این رکورد کیفی ارزشمند در حالی به دست آمده که در ماههای اخیر، گرایش سفارشهای ورقهای گرم فولادی به سمت تولید ابعاد بحرانی و گریدهای سخت افزایش یافته و این موضوع، اهمیت رکورد کیفی بهدستآمده را دوچندان میکند.
این دستاورد مهم نتیجه همدلی و زحمات بیدریغ همکاران در ناحیه نورد گرم است که در سایه حمایتهای مدیریت عالی شرکت و سایر مدیریتهای سازمان به دست آمده است. در پایان، این موفقیت غرورآفرین را به کلیه همکاران، ذینفعان و شرکای کسبوکار گروه فولاد مبارکه تبریک عرض میکنم و برای تمامی همکاران توفیق روزافزون مسئلت دارم.
محسن استکی مدیر ناحیه نورد سرد فولاد مبارکه:
افزایش کیفیت در محصولات سرد، گالوانیزه و رنگی
همزمان با سال سرمایهگذاری برای تولید، با تأکید مدیریت ارشد سازمان بر حرکت به سمت تولید کیفی، پروژههایی برای افزایش کیفیت محصولات در ناحیه نورد سرد تعریف شد که خوشبختانه با پیگیری مستمر تلاشگران ناحیه نورد سرد، این ناحیه موفق به افزایش کیفیت در محصولات سرد، گالوانیزه و رنگی شد.
تولید محصولات کیفی، بهخصوص با گریدهای خاص، یکی از مهمترین مأموریتهای ناحیه نورد سرد است. اغلب این گریدها در صنایع مهم کشور کاربردهای ویژه دارد و کمبود آنها با توجه به شرایط تحریمی میتواند چالشهای بسیار بزرگی برای کشورمان ایجاد کند. از طرفی مهمترین مطالبه مشتریان عمده شامل خودروسازان و تولیدکنندگان لوازمخانگی، کیفیت بالای ورق دریافتی از فولاد مبارکه بوده است.
دستیابی به این موفقیت حاصل یک برنامهریزی دقیق است. ابتدا کارگروههای کارشناسی در ناحیه بهصورت تخصصی تشکیل شد و عیوب مختلف مورد تحلیل فنی و آماری قرار گرفت؛ سپس چالشها و نقاط قابلبهبود شناسایی شد و برنامه اقدام تدوین گردید. در نهایت، طراحی راهکارهای لازم با هدف دستیابی به اهداف کیفی بهصورت اثربخش صورت پذیرفت.
ازجمله این اقدامات میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
بازنگری دستورالعملهای تولید، کنترل فرایند، برنامههای کاری، نظافت صنعتی و تعمیراتی؛ بهبود کیفیت اقلام یدکی؛ نظارت و پایش اجرای اقدامات و تعیین اثربخشی هر اقدام مؤثر بر کیفیت؛ اجرای دستورالعملهای جدید؛ ایجاد مشوقهای لازم بهمنظور ایجاد انگیزه در نفرات درگیر؛ مدیریت بهینه موجودیهای انبار، تسهیل جریان مواد و کاهش ماندگاری کلاف در انبارها؛ اجرای پروژههای شش سیگما جهت کاهش عیوب محصولات؛ طراحی و ساخت و نصب تجهیزات مکانیک، هیدرولیکی در تاندممیل؛ TUNE شدن درایو موتورهای اصلی نورد؛ انجام پروژه دیتا لاگر و ثبت پارامترها در آرشیوینگ در واحد اسکینپاس؛ بهروزرسانی سیستم پارسیتک اسکینپاس؛ بهینهسازی فرایند بازپخت با بهبود کیفیت ترموکوپلهای باکسآنیلینگ؛ رفع مشکلات نسوز کورههای آنیلینگ؛ تأمین و استفاده از سیلیکون رابرهای با کیفیت در باکسآنیلینگ؛ تهیه غلتکهای با کیفیت در تجهیز tension leveler در گالوانیزه؛ رفع مشکل غلتکها و همچنین سیستم کنترل فشار در اسکینپاس؛ بهینهسازی شرایط رنگ با افزایش توانمندی شرکتهای تأمینکننده؛ بهینهسازی جنس ویپرهای خطوط اصلاح و در نتیجه، کنترل صددرصدی بر جلوگیری از ایجاد عیب پنتوره؛ بهینهسازی سطح غلتکهای لاستیکی با افزایش توانمندی شرکتهای تأمینکننده در خط رنگی؛ افزایش تستهای آزمایشگاهی در خصوص فومپذیری گرم با فوم استاندارد در خط رنگی.
این بهبود نشاندهنده ظرفیتهای بالای دانشی، تجربه کارکنان، همدلی، همکاری و کار گروهی کلیه کارکنان تولید، تعمیرات و واحدهای پشتیبانی بوده است.
غفار دانشمند، سرپرست کنترل کیفی آهنسازی فولاد مبارکه:
بازرسی و کنترل کیفیت مواد اولیه ورودی و تولیدی
واحد کنترل کیفی در ناحیه آهنسازی وظیفه کنترل و پایش پارامترهای کیفی محصولات تولیدی و ورودی به ناحیه آهنسازی را دارد. محصولات تولیدی ناحیه آهنسازی شامل گندله، آهک، بریکت آهک، دولومیت، آهن اسفنجی، بریکت آهن اسفنجی و مواد ورودی شامل کنستانتره سنگآهن، گندله، سنگآهک، آهک، دولومیت، سنگ دولومیت، چسب سیلیکات سدیم و آهن اسفنجی است. این تنوع مواد و کنترل پارامترهای کیفی آن اهمیت وظیفه این واحد را نشان میدهد. واحد کنترل کیفی ناحیه آهنسازی وظیفه پایش پارامترهای کیفی محصولات تولیدی ناحیه آهنسازی و همچنین مواد ورودی تأمینکنندگان خارج از فولاد مبارکه را دارد.
فعالیتهای متنوعی در زمینه ارتقای وضعیت کیفی صورت گرفته که برخی از آنها عبارتاند از:
1- سیستمی کردن کلیه گزارشهای مهم کیفیت بر اساس نیاز مدیریت؛
گزارشهای کنترل کیفی ناحیه آهنسازی در بستر سیستم IS-SUITE و BI تکمیل شد. هدف از اجرای این پروژه اطمینان از صحت و دقت گزارشهای کیفی، کاهش خطای انسانی در محاسبات، بهروز بودن گزارشهای کیفی، کاهش زمان گزارشگیری و در دسترس بودن اطلاعات کیفیت بهصورت برخط است.
2- کنترل شاخصهای مهم کنترل کیفی ناحیه آهنسازی با روش کنترل فرایند آماری در بستر BI؛
علاوه بر این مورد، با استقرار بازرس از طریق شرکت IS در محل تأمینکنندگان بزرگ، نتایج آزمایشگاههای تأمینکنندگان و آزمایشگاههای مجتمع فولاد مبارکه مقایسه و مغایرتها جهت اقدامات اصلاحی انعکاس داده میشود. با توجه به فعالیتهای صورتگرفته، بازرسی و کنترل کیفیت مواد اولیه ورودی و تولیدی به همراه تعامل این واحد با سایر واحدهای تولیدی و تأمینکنندگان مواد اولیه، شاهد ارتقای چند پارامتر کیفی به شرح ذیل در ششماهه اول سال 1404 نسبت به سال 1403 بودیم:
1- ارتقای درصد در رنج کیفیت دانهبندی سایز 9 تا 16 میلیمتر گندله تولیدی از 97.6 درصد در سال 1403 به 98.8 درصد در ششماهه اول سال 1403؛
2- ارتقای کیفیت پارامتر کربن آهن اسفنجی ارسالی به فولادسازی از 93.5 درصد در رنج در 1403 به میزان 95.8 درصد در رنج در ششماهه 1404.
سید محمدمهدی مرندی، رئیس کنترل کیفی فولادسازی و ریختهگری مداوم فولاد مبارکه:
اطلاعرسانی بر خط و کنترل عیوب و محصولات نامنطبق (NC) بهصورت روزانه
واحد کنترل کیفی فولادسازی و ریختهگری مداوم جهت بهبود کیفیت تختالهای تولیدی و افزایش رضایت مشتریان از محصول تختال در سال 1404، فعالیتهای مختلفی انجام داده که اهم آنها به شرح ذیل است:
- اصلاح سیکل کاری برای تختالهای سروته جهت کاهش ضایعات ریختهگری؛
- اصلاح دستورالعمل سیکل باومن و ثبت جواب تست باومن برای هر تختال که باعث کاهش تختالهای نزول کیفیت میشود و با گرید اصلی با همان نتیجه باومن واقعی به فروش میرسد؛
- اصلاح دستورالعملهای کنترل کیفی جهت کاهش طول برش تختالهای میکس که منجر به کاهش ضایعات میشود؛
- اطلاعرسانی سریع عیوب تختال به مسئولین تولید جهت رفع عیب در سریعترین زمان ممکن و جلوگیری از تولید تختالهای معیوب؛
- هماهنگی برگزاری جلسات با ناحیه فولادسازی در جهت اطلاعرسانی بر خط و کنترل عیوب و محصولات نامنطبق (NC) بهصورت روزانه و تعریف اقدامات اصلاحی به همراه تعیین نفرات مشخص جهت پیگیری علل و ریشهیابی عیوب اصلی؛
- بهرهبرداری کامل از سیستم بازرسی بر خط سطوح تختالها بر روی ماشین ریختهگری شماره 5 که سهم بسزایی در مشاهده دقیق و بهبود تشخیص عیوب سطحی و شکلی تختال و ثبت کدهای مربوط به هر عیب جهت رفع کامل در واحد 28 به همراه داشته است.
برخی دستاوردهای کیفی ناحیه فولادسازی و ریختهگری مداوم در سال 1404 به شرح ذیل است:
- دستیابی به رکورد کمترین درصد عیوب تختال به میزان 3.62 درصد در اردیبهشت و کمترین درصد NC گرم به میزان 0.44 درصد در خرداد و شهریورماه.
- بازده کیفی ناحیه: در شهریورماه 97.86 درصد و از ابتدای سال 97.4 درصد است که در مقایسه با سال گذشته که 96.63 درصد بوده است حدود 0.8 درصد افزایش نشان میدهد.
- درصد قابلقبول ناحیه فولادسازی در سال جاری 98.68 درصد است که نسبت به سال قبل، 0.2 درصد افزایش نشان میدهد.
بیشترین درصد قابلقبول ناحیه فولادسازی در سال جاری مربوط به اردیبهشت به میزان 99.22 درصد بوده است.
مسعود مهدیه، رئیس کنترل کیفی نورد گرم فولاد مبارکه:
اصلاح دستورالعملهای کنترل کیفی
در راستای تحقق اهداف سازمان در حوزه ارتقای کیفیت و بهرهوری محصولات، واحد کنترل کیفی نورد گرم مجموعهای از اقدامات را اجزا کرده که اهم آن به شرح زیر است:
-اصلاح دستورالعملهای کنترل کیفی و حدود پذیرش برخی عیوب متناسب با نیاز بازار؛
-ارزیابی قضاوت بازرسان کنترل کیفی به روش شش سیگما و آموزش بازرسان هدف؛
-امکانسنجی و اجرای پروژه بازرسی دور کلاف نورد گرم در جهت بهبود شناسایی عیوب کلاف؛
-ارتقای قابلیت ردیابی و تحلیل آماری دادههای کیفی از طریق ایجاد و اصلاح گزارشها در بستر IS Suit و BI؛
علاوه بر اقدامات یادشده، واحد کنترل کیفی نورد گرم با انجام بازرسی بهموقع و تعامل مؤثر با واحد تولید، نقش کلیدی در شناسایی سریع عیوب و علل آن و اجرای اقدامات اصلاحی در زمان مناسب ایفا کرده است. این هماهنگی موجب کاهش توقفات تولید، افزایش کیفیت محصول نهایی و ارتقای بهرهوری فرایند نورد گرم شده است.
اقدامات انجامشده در واحد کنترل کیفی و تولید نورد گرم منجر به بهبود بازده کل کیفی سهم نورد گرم از 99.48 درصد در سال 1402 به 99.51 در سال 1403 شده است. همچنین تا پایان مهرماه ماه 1404 این مقدار در 99.51 تثبیت گردیده است.
محمدرضا نصر اصفهانی، رئیس کنترل کیفی نورد سرد فولاد مبارکه:
رصد مستمر محصولات، پایش دادهها، و همکاری نزدیک با واحدهای تولیدی
ناحیه نورد سرد شرکت فولاد مبارکه یکی از نواحی کلیدی در زنجیره ارزش فولاد است که وظیفه تولید محصولات با کیفیت شامل ورق سرد، قلعاندود، گالوانیزه و رنگی را بر عهده دارد. در این ناحیه، ورقهای نورد گرم با انجام فرایندهایی نظیر اسیدشویی، نورد سرد، آنیل، تمپر، قلعاندود، گالوانیزه و رنگی به محصولاتی با کیفیت بالا و پرکاربرد در صنایع مختلف تبدیل میشوند.
کنترل کیفی ناحیه نورد سرد، بهعنوان یکی از ارکان اصلی تضمین کیفیت، با رصد مستمر محصولات، پایش دادهها، و همکاری نزدیک با واحدهای تولیدی نقش مؤثری در ارتقای مستمر کیفیت محصولات ایفا میکند.
بر اساس شاخصهای کیفی ثبتشده از ابتدای سال تا پایان مهرماه ۱۴۰۴، عملکرد کیفی محصولات این ناحیه رشد قابلتوجهی نسبت به عملکرد سال 1403 داشته است، بهگونهای که کیفیت محصولات سرد از عدد ۸۸.۲۳ به ۹۰.9۰، محصولات رنگی از ۹6.۲۲ به ۹۶.۶۱ و محصولات گالوانیزه فروش از ۹۰.۱۹ به ۹۲.۱۶ افزایش یافته است. در نتیجه، میانگین کیفیت کل ناحیه نورد سرد نیز از ۹۳.۷۱ به ۹۴.۹۴ ارتقا یافته است.
این دستاورد حاصل همافزایی و تلاش صمیمانه همکاران ارجمند در تمامی واحدهای تولیدی، تعمیراتی، واحدهای پشتیبانی، و کنترل کیفی ناحیه نورد سرد است که با دقت، تعهد و کار گروهی خود زمینه تحقق این موفقیت را فراهم کردند.
یاسر حاجی حیدری مدیر ارشد کنترل کیفیت و پایداری فولاد مبارکه در پایان از حمایتهای مدیرعامل، معاونان، مدیران ارشد و تمامی مدیران که با حمایتها و رهنمودهای خود زمینه رشد و ارتقای کیفیت محصولات را فراهم ساختهاند و برای اجرای الزامات تولیدی، تعمیراتی و کیفی تلاش کردهاند و همچنین از تلاش کارکنان نواحی تولیدی و مدیریت کنترل کیفی که همواره در جهت شناسایی مغایرتهای کیفی و ارتقای کیفی و تولید محصول مطابق با نیازهای مشتریان و ذینفعان کوشیدهاند تشکر و قدردانی کرد.