مدیرعامل بانک تجارت ضمن دیدار با استاندار یزد در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، از چند طرح تولیدی و توسعهمحور استان بازدید به عمل آورد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابطعمومی بانکتجارت، دکتر اخلاقی در دیدار با دکتر محمدرضا بابایی استاندار یزد و جمعی از مدیران اقتصادی استان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد بر تقویت همکاریهای بانکی و توسعه حمایت از پروژههای سرمایهگذاری تأکید کرد.
مدیرعامل بانک تجارت ضمن تشریح سیاستهای کلان این بانک در حمایت از بخش تولید و سرمایهگذاری، اظهار داشت: بانک تجارت با تکیه بر تجربه و ظرفیتهای گسترده مالی و اعتباری خود، آماده است تا در مسیر توسعه اقتصادی استان یزد بهویژه در حوزههای صنعتی، معدنی و تجاری، همکاری مؤثر و بلندمدتی را دنبال کند.
دکتر اخلاقی افزود: نگاه بانک تجارت در سطح کلان کشور بر پشتیبانی از طرحهای مولد، تقویت زیرساختهای مالی و گسترش تعامل با فعالان اقتصادی متمرکز است و یزد با جایگاه برجسته خود در تولید و صادرات، از اولویتهای این رویکرد خواهد بود.
مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به ظرفیتهای این استان در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: بانک تجارت در زمینه انرژیهای نو تجارب بسیاری داشته و از مشارکت در این عرصه و حمایت از پروژههای توسعه پایدار استقبال میکند.
دکتر محمدرضا بابایی استاندار یزد نیز ضمن تقدیر از عملکرد سازنده بانک تجارت در این استان بر ضرورت تلاش برای بهبود روزافزون فعالیت کسبوکارهای استان تاکید کرد.
همچنین مهندس مجتبی دستمالچیان، رئیس اتاق بازرگانی یزد، به بیان دغدغههای بخش خصوصی در حوزه تامین مالی و ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی پرداخت.
در جریان این جلسه، زمینههای همکاری بانک تجارت با مجموعه استانداری یزد، پروژههای بزرگ صنعتی و طرحهای توسعه انرژی خورشیدی و انرژیهای پاک و فعالان بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد طی جلسات آتی، طرحهای توسعهای منتخب استان با حمایت مالی بانک تجارت در مسیر اجرا قرار گیرند.
مدیرعامل بانک تجارت در این سفر از مجتمع فولاد آلیاژی ایران، شرکتهای هلدینگ کویر و بازار طلای استان یزد بازدید و با مدیران ارشد این مجموعهها دیدار کرد.
دکتر اخلاقی در این بازدیدها با بیان اینکه بانک تجارت پشتیبان طرحهای مولد اقتصادی استان یزد است، از بهکارگیری ابزارهای جایگزین تأمین مالی برای حمایت از تولید خبر داد و افزود: با وجود فاصله میان رشد نقدینگی و نرخ تورم، بانک تجارت با بهرهگیری از روشهای نوین مالی تلاش کرده است ضمن کنترل نقدینگی، نیاز فعالان اقتصادی را پاسخ دهد.