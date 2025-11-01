عرضه 519 رقبه ملک به ارزش بیش از 219 هزار میلیارد ریال توسط بانک سپه در سال جاری

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، در راستای اجرای سیاست‌های دولت و تسریع در تعیین تکلیف اموال تملیکی و مازاد، این بانک به منظور فروش حداکثری دارایی‌های منجمد و تسهیل شرایط فروش اموال مازاد خود بر اساس دستورالعمل و قوانین و مقررات دولتی از ابتدای سال 1404 تا کنون تعداد 519 رقبه ملک به ارزش 219 هزار و 17 میلیارد ریال در 87 نوبت مزایده عرضه کرده که از این تعداد 139 رقبه به ارزش 38 هزار و 506 میلیارد ریال واگذار شده است.

انتهای پیام/