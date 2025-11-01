خبرگزاری کار ایران
عرضه 519 رقبه ملک به ارزش بیش از 219 هزار میلیارد ریال توسط بانک سپه در سال جاری

کد خبر : 1707708
بانک سپه تعداد 519 رقبه ملک از املاک مازاد خود را به ارزش 219 هزار و 17 میلیارد ریال از ابتدای سال جاری تاکنون برای فروش عرضه کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، در راستای اجرای سیاست‌های دولت و تسریع در تعیین تکلیف اموال تملیکی و مازاد، این بانک به منظور فروش حداکثری دارایی‌های منجمد و تسهیل شرایط فروش اموال مازاد خود بر اساس دستورالعمل و قوانین و مقررات دولتی از ابتدای سال 1404 تا کنون تعداد 519 رقبه ملک به ارزش 219 هزار و 17 میلیارد ریال در 87  نوبت مزایده عرضه کرده که از این تعداد 139 رقبه به ارزش 38 هزار و 506 میلیارد ریال واگذار شده است.

