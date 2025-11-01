خبرگزاری کار ایران
دوره آموزشی اصول مدیریت پاییزه درختان میوه در منطقه آزاد ارس برگزار شد

دوره آموزشی اصول مدیریت پاییزه درختان میوه در منطقه آزاد ارس برگزار شد
دوره آموزشی تخصصی اصول مدیریت درختان میوه در فصل پاییز به‌منظور ارتقای دانش فنی باغداران و افزایش بهره‌وری باغات در منطقه آزاد ارس برگزار گردید.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، این کارگاه آموزشی تخصصی به همت معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری و مدیریت کشاورزی این منطقه و با حضور جمعی از باغداران و بهره‌برداران بخش کشاورزی و با هدف تجهیز کشاورزان به دانش روز و کاربردی برای مدیریت صحیح باغات در فصل پاییز برگزار شد. 

در این دوره آموزشی که دکتر یوسف‌زاده تدریس آن را برعهده داشت سرفصل‌هایی مانند آموزش اصول علمی و عملی هرس باغات، تأکید بر رعایت بهداشت باغ برای پیشگیری از شیوع آفات و بیماری‌ها،  نحوه صحیح استفاده از ترکیبات مؤثری مانند کودهای پتاسه و فسفره با روش کارآمد کودآبیاری و ضرورت اجرای اقدامات فنی دقیق و طراحی برنامه کودی مناسب برای تغذیه بهینه درختان ارائه شد.

بر اساس این گزارش انتقال آخرین دستاوردهای تحقیقاتی به عرصه عملی باغداری، مدیریت بهینه تغذیه درختان و آموزش روش‌های علمی نگهداری از باغات و در نهایت چگونگی ایجاد شرایط مناسب برای خواب زمستانه درختان جهت سپری کردن بهتر فصل سرما از جمله محورهای اصلی این دوره آموزشی بود.

شرکت‌کنندگان در این دوره با اقدامات ضروری پس از برداشت محصول که نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش باروری سال آینده و نیز افزایش مقاومت درختان در برابر سرمای زمستان دارد نیز آشنا شدند.

 

