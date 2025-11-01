امکان وکالتی کردن حساب های بانک ملی برای ثبت نام در طرح فروش سایپا
امکان وکالتی کردن حسابهای بانک ملی ایران برای ثبتنام در طرح جدید فروش محصولات سایپا فراهم شد
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، مشتریان گرامی این بانک میتوانند بهمنظور شرکت در مرحله جدید عرضه محصولات شرکت سایپا، از روز چهارشنبه ۷ آبانماه ۱۴۰۴ تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۱۰ آبانماه ۱۴۰۴، بهصورت غیرحضوری نسبت به وکالتی کردن یکی از حسابهای خود اقدام کنند.
فرآیند وکالتی کردن حسابها از طریق نشانی اینترنتی https://firoozeh.bmi.ir در سامانه فیروزه بانک ملی ایران انجام میشود و نیازی به مراجعه حضوری به شعب بانک وجود ندارد.
بر اساس اعلام شرکت سایپا، مبلغ مورد نیاز برای شرکت در این طرح پنج میلیارد ریال (۵۰۰ میلیون تومان) است.
مشتریان گرامی میتوانند یکی از حسابهای انفرادی یا مشترک دارای حق برداشت بهتنهایی از جمله حساب دیجیتال بانک ملی ایران را برای این منظور وکالتی کنند، مشروط بر اینکه موجودی حساب حداقل برابر با مبلغ فوق باشد.
«سامانه فیروزه» بهعنوان یکی از سامانههای نوین بانک ملی ایران، با بهرهمندی از داشبورد مدیریتی پیشرفته، امکان مشاهده و مدیریت حسابها، تراکنشها و خدمات مرتبط با حسابهای وکالتی را برای مشتریان محترم فراهم کرده است.