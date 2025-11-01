تقدیر ویژه نماینده مجلس از بانک ملی برای حل معضل بانک سابق آینده
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی، با تقدیر از اقدام سران قوا و مدیریت بانک های مرکزی و ملی ایران در حل معضل بانک آینده، این گام را عاملی مؤثر در جلوگیری از مشکلات پولی و بانکی کشور دانست و ابراز امیدواری کرد که در آینده اثرات مثبت آن بر اقتصاد کشور نمایان شود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، محمد رستمی در این باره گفت: بانک آینده معضل بزرگی در نظام بانکی کشور بود و این اقدامی که با تصمیم سران قوا صورت گرفت و بانک ملی هم عاملیت آن را پذیرفت که جای تقدیر و تشکر ویژه دارد.
وی با بیان اینکه با ورود مجموعه بانک ملی و مدیریت صحیح، موضوع شرایط و انتقال سپردهها به بهترین وجه اجرا شد، تصریح کرد: عاملیت بانک ملی با مدیریت عالی این مجموعه موجب اطمینان خاطر مشتریان بانک سابق آینده شد و امیدواریم اثرات مثبت این انحلال را بر شرایط اقتصادی کشور نیز شاهد باشیم.