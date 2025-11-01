تقدیر ویژه نماینده مجلس از بانک ملی برای حل معضل بانک سابق آینده

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی، با تقدیر از اقدام سران قوا و مدیریت بانک های مرکزی و ملی ایران در حل معضل بانک آینده، این گام را عاملی مؤثر در جلوگیری از مشکلات پولی و بانکی کشور دانست و ابراز امیدواری کرد که در آینده اثرات مثبت آن بر اقتصاد کشور نمایان شود.