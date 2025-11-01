خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تقدیر ویژه نماینده مجلس از بانک ملی برای حل معضل بانک سابق آینده

تقدیر ویژه نماینده مجلس از بانک ملی برای حل معضل بانک سابق آینده
کد خبر : 1707691
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی، با تقدیر از اقدام سران قوا و مدیریت بانک های مرکزی و ملی ایران در حل معضل بانک آینده، این گام را عاملی مؤثر در جلوگیری از مشکلات پولی و بانکی کشور دانست و ابراز امیدواری کرد که در آینده اثرات مثبت آن بر اقتصاد کشور نمایان شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، محمد رستمی در این باره گفت: بانک آینده معضل بزرگی در نظام بانکی کشور بود و این اقدامی که با تصمیم سران قوا صورت گرفت و بانک ملی هم عاملیت آن را پذیرفت که جای تقدیر و تشکر ویژه دارد.

وی با بیان اینکه  با ورود مجموعه بانک ملی و مدیریت صحیح، موضوع شرایط و انتقال سپرده‌ها به بهترین وجه اجرا شد، تصریح کرد: عاملیت بانک ملی با مدیریت عالی این مجموعه موجب اطمینان خاطر مشتریان بانک سابق آینده شد و امیدواریم اثرات مثبت این انحلال را بر شرایط اقتصادی کشور نیز شاهد باشیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ