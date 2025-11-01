خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حضور دبیر هیأت عالی گزینش کشور در بانک ملی شعب استان اصفهان

حضور دبیر هیأت عالی گزینش کشور در بانک ملی شعب استان اصفهان
کد خبر : 1707684
لینک کوتاه کپی شد.

محمدشهاب جلیلوند در گردهمایی گزینشگران اصفهان: صیانت از سلامت اداری کشور، رسالتی الهی و ملی است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک ملی ایران، گردهمایی گزینشگران استان اصفهان با حضور محمدشهاب جلیلوند، دبیر هیأت عالی گزینش کشور و معاونانش، عبدالناصر علی‌نسب، رئیس اداره کل گزینش بانک ملی ایران، ساعدی، رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان اصفهان و جمعی از مسئولان گزینش دستگاه‌های اجرایی استان، در محل اداره امور شعب بانک ملی ایران در اصفهان برگزار شد.

در این نشست، دکتر جلیلوند با تأکید بر نقش محوری گزینش در سلامت نظام اداری کشور، گفت: «گزینشگران در صف اول صیانت از ارزش‌ها و سلامت اداری قرار دارند و هر تصمیم آنان می‌تواند سرنوشت یک مجموعه را تحت‌تأثیر قرار دهد. اگر بی‌توجهی ما موجب ورود فردی ناصالح به بدنه دولت شود، مسئولیت آن تا سال‌ها بر دوش ما خواهد بود.»

وی همچنین خواستار بازنگری در ضوابط و شیوه‌های گزینشی متناسب با شرایط روز کشور شد و افزود: «گزینش باید ضمن پایبندی به اصول و ارزش‌ها، نگاه جامع و انسانی به داوطلبان داشته باشد تا نظام اداری کشور از نیروی انسانی مؤمن، کارآمد و دلسوز بهره‌مند شود.»

در ادامه این مراسم، علی‌نسب، رئیس اداره کل گزینش بانک ملی ایران، با اشاره به رویکرد تحولی بانک در حوزه گزینش اظهار کرد: «گزینش در بانک ملی ایران بر پایه عدالت، شفافیت و رعایت کامل موازین شرعی و قانونی انجام می‌شود و تلاش داریم با بهره‌گیری از آموزش‌های تخصصی و ارتقای سطح مهارت گزینشگران، فرآیند انتخاب نیروها را به‌روزتر و اثربخش‌تر کنیم.»

ساعدی، رئیس اداره امور شعب بانک ملی ایران در استان اصفهان نیز ضمن خوش‌آمدگویی به مدعوین، حضور دبیر هیأت عالی گزینش کشور را فرصتی ارزشمند برای تقویت ارتباطات بین دستگاهی دانست و گفت: «بانک ملی ایران به‌عنوان نهادی پیشرو در نظام بانکی کشور، همواره بر انتخاب نیروهای متعهد و کارآمد   تأکید داشته و واحد گزینش را بازوی مهم تحقق سلامت سازمانی می‌داند.»

در پایان این گردهمایی، ضمن بررسی مسائل و چالش‌های حوزه گزینش در استان، از اقدامات اداره کل گزینش بانک ملی ایران و رییس اداره امور شعب اصفهان تقدیر و تجلیل به‌عمل آمد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ