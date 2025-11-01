حضور دبیر هیأت عالی گزینش کشور در بانک ملی شعب استان اصفهان

در این نشست، دکتر جلیلوند با تأکید بر نقش محوری گزینش در سلامت نظام اداری کشور، گفت: «گزینشگران در صف اول صیانت از ارزش‌ها و سلامت اداری قرار دارند و هر تصمیم آنان می‌تواند سرنوشت یک مجموعه را تحت‌تأثیر قرار دهد. اگر بی‌توجهی ما موجب ورود فردی ناصالح به بدنه دولت شود، مسئولیت آن تا سال‌ها بر دوش ما خواهد بود.»

وی همچنین خواستار بازنگری در ضوابط و شیوه‌های گزینشی متناسب با شرایط روز کشور شد و افزود: «گزینش باید ضمن پایبندی به اصول و ارزش‌ها، نگاه جامع و انسانی به داوطلبان داشته باشد تا نظام اداری کشور از نیروی انسانی مؤمن، کارآمد و دلسوز بهره‌مند شود.»

در ادامه این مراسم، علی‌نسب، رئیس اداره کل گزینش بانک ملی ایران، با اشاره به رویکرد تحولی بانک در حوزه گزینش اظهار کرد: «گزینش در بانک ملی ایران بر پایه عدالت، شفافیت و رعایت کامل موازین شرعی و قانونی انجام می‌شود و تلاش داریم با بهره‌گیری از آموزش‌های تخصصی و ارتقای سطح مهارت گزینشگران، فرآیند انتخاب نیروها را به‌روزتر و اثربخش‌تر کنیم.»

ساعدی، رئیس اداره امور شعب بانک ملی ایران در استان اصفهان نیز ضمن خوش‌آمدگویی به مدعوین، حضور دبیر هیأت عالی گزینش کشور را فرصتی ارزشمند برای تقویت ارتباطات بین دستگاهی دانست و گفت: «بانک ملی ایران به‌عنوان نهادی پیشرو در نظام بانکی کشور، همواره بر انتخاب نیروهای متعهد و کارآمد تأکید داشته و واحد گزینش را بازوی مهم تحقق سلامت سازمانی می‌داند.»