با هدف حمایت از رونق تولید و اشتغالزایی؛

طرح تسهیلاتی "میز کارگزاری" بانک رفاه کارگران بازنگری و تمدید شد

در راستای هم‌افزایی بیش از پیش بازار پول و سرمایه و بهره‌برداری متقابل این دو بازار از ظرفیت‌های یکدیگر به‌منظور کمک به تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و نیل به اهداف عالی اقتصاد کلان کشور، طرح تسهیلاتی "میز کارگزاری" بانک رفاه کارگران بازنگری و تمدید شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، بر اساس این طرح و با هدف حمایت از رونق تولید و اشتغالزایی، به شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار بورس اوراق بهادار، از سوی بانک رفاه کارگران تسهیلات پرداخت می‌شود. 

موضوع تسهیلات این طرح شامل "تأمین مالی"، "خرید تجهیزات مورد نیاز / تعمیرات اساسی دفتر فعالیت، شعبه، تالار"، "اجاره به شرط تملیک بابت خرید دفتر فعالیت" می‌شود. 

در این طرح همچنین به مدیران و کارکنان شرکت‌های کارگزاری به منظور رفع نیازهای ضروری بابت مواردی مانند تأمین اموال و خدمات مورد نیاز تا سقف 400 میلیون تومان تسهیلات پرداخت می‌شود. 

بر اساس این گزارش، شرکت‌های کارگزاری دارای مجوز معتبر فعالیت و فعال در بورس اوراق بهادار که دارای رتبه کمیته پایش ریسک 3 و بالاتر باشند، جامعه هدف این طرح را تشکیل می‌دهند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و بهره‌مندی از تسهیلات این طرح، به شعب بانک رفاه کارگران در سراسر کشور مراجعه و یا با مرکز ارتباط با مشتریان با شماره 8525 -021 تماس حاصل کنند.

