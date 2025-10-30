به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، طی نشستی مشترک، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، محمدحسن عرفانیان، مجری طرح و نخستین مدیرعامل فولاد مبارکه به‌همراه محمود اسلامیان، محمدمسعود سمیعی‌نژاد، بهرام سبحانی، حمیدرضا عظیمیان و محمدیاسر طیب‌نیا حضور یافتند.

در این دیدار صمیمانه، حاضران پیرامون دستاوردهای گذشته، وضعیت کنونی و چشم‌انداز آینده فولاد مبارکه به بحث و تبادل نظر پرداختند. استراتژی آینده فولاد مبارکه نیز در این جلسه ارائه شد و مقرر شد گفت‌وگو پیرامون آن در جلسات بعدی ادامه یابد.

زرندی این نشست را اقدامی اثربخش و هم‌سو با توصیه‌های دینی در زمینه مشورت و خردجمعی دانست و ابراز امیدواری کرد که با بهره‌گیری از تجارب گران‌سنگ مدیران پیشین، مسیر پیش‌روی فولاد مبارکه بیش از پیش درخشان باشد.

مدیران عامل پیشین نیز ضمن قدردانی از این اقدام، بر اهمیت استمرار چنین نشست‌هایی در جهت انتقال دانش و تجربه و تقویت روند توسعه شرکت تأکید کردند.

در پایان، حاضران با تأکید بر ضرورت تداوم ارتباط و هم‌افزایی میان نسل‌های مدیریتی، توافق کردند که این جلسات هم‌اندیشی به‌صورت منظم ادامه یابد. گفتنی است، حاضران یاد و خاطره مرحوم محمد رجایی، مدیرعامل فقید فولاد مبارکه را نیز گرامی داشتند.

انتهای پیام/