به گزارش ایلنا به نقل از سایپانیوز، پروانه رضایی، در جریان این بازدید، ضمن گفت‌وگو با کارگران خطوط تولید، از نزدیک در جریان وضعیت کارگری و معیشتی آن‌ها قرار گرفت و گفت: سایپا یکی از قطب‌های بزرگ تولید و صنعت کشور است و‌ در گفت‌وگو با کارگران خط تولید مشخص شد که مقررات کار به‌خوبی رعایت می‌شود و خوشبختانه فضای کاری و بهره‌گیری از تجهیزات ایمنی در سطح مطلوبی قرار دارد.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده درباره وضعیت نیروی کار افزود: روند مثبت حوزه کارگری در سایپا در دستور کار قرار دارد و رو به رشد است. با وجود چالش‌های موجود در بخش تولید، برنامه‌ریزی مناسب و روحیه مشورت‌پذیری در مدیریت این شرکت موجب شده روند فعالیت‌ها نسبت به گذشته بهبود پیدا کند.

با درایت تیم مدیریت سایپا، مشکلات رو به بهبود است

رضایی تصریح کرد: با درایتی که در تیم مدیریت سایپا وجود دارد، مشکلات قطعا رو به بهبود است. امیدوارم روابط مطلوب میان کارگر و کارفرما در این مجموعه همچنان در مسیر رشد و تقویت باقی بماند.

وی با اشاره به برخی موضوعات در حوزه کارگری گفت: هرچند وضعیت کلی کارگران سایپا مناسب است، اما در حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور و اصلاح عناوین شغلی، مواردی در دست بررسی است تا نسبت به رفع آن‌ها اقدام شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: شرکت سایپا با داشتن بیش از ده هزار کارگر در وضعیت مناسبی از نظر رعایت قوانین کار قرار دارد. البته در برخی شرکت‌های زیرمجموعه این گروه خودروسازی مسائلی مطرح است که در نشست با مدیرعامل گروه سایپا مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی برای رفع آن‌ها اتخاذ شد.

وی درباره وضعیت بازنشستگی کارکنان نیز گفت: مراحل بازنشستگی پرسنل در این شرکت به‌خوبی در حال انجام است، اما در بخش پرداخت‌ها از سوی سازمان تأمین اجتماعی، اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. با توجه به تفاوت دیدگاه میان آرای دیوان عدالت اداری و بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی، مقرر شد این موضوع در شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و تأمین اجتماعی بررسی و برای تسهیل روند بازنشستگی کارگران تصمیم‌گیری شود.

رضایی ادامه داد: ضروری است نسبت به شرایط کاری و شیفت‌های کاری کارگران حساس باشیم تا در صورت بروز مشکل، از طریق گفت‌وگو و همکاری با مدیران شرکت نسبت به رفع آن اقدام کنیم.

سایپا دارای ساختاری هدفمند و سیستمی است

در این بازدید، علی مظفری، مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز روند پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریتی ایمنی و بهداشت کار در شرکت سایپا را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در حوزه نظارت، سایپا دارای ساختاری هدفمند و سیستمی است که ارزشمند است. با آموزش‌های مستمر به نیروهای جدید، می‌توان شاهد کاهش بیشتر حوادث کاری بود.

وی افزود: بر اساس آمار ارائه‌شده، روند حوادث کاری در این مجموعه کاهشی است که دستاوردی ارزشمند محسوب می‌شود و امیدواریم این مسیر ادامه پیدا کند.

اقدامات مثبتی در تنظیم روابط کارگری و کارفرمایی سایپا انجام شده است

همچنین مجید شایق، معاون روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، با اشاره به سابقه طولانی شرکت سایپا در صنعت خودرو گفت: اقدامات مثبتی در زمینه تنظیم روابط کارگری و کارفرمایی در این مجموعه انجام شده است. انتظار می‌رود با ایجاد تشکل‌های کارگری فعال، ارتباط میان جامعه کارگری و مدیران سایپا بیش از گذشته تقویت شود.

در پایان این بازدید، علی شیخ‌زاده، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، در نشستی با معاون وزیر کار، گزارشی از وضعیت تولید، اشتغال و مسائل کارگری این گروه ارائه کرد و موضوعات موردنظر برای همکاری مشترک با وزارت کار مورد بررسی قرار گرفت.

