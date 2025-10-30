به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه ، فرشاد محمدپور معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی طی سه سال گذشته برنامه های مشخص و اساسی در مورد بانک های ناتراز اجرا کرده است. بر این اساس، آمار بانک های ناتراز از ۱۴ بانک به ۵ بانک ناتراز کاهش یافته است که نشان از موفقیت برنامه ریزی های بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی است.

محمدپور خاطرنشان کرد: اولویت بانک مرکزی اصلاح بانک ناتراز است. در مورد بانک سپه که قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین بانک از منظر شعب است و خدمات گسترده‌ای به عموم مردم کشور ارائه می‌دهد و بسیاری از صنایع نیز تسهیلات خود را از آن دریافت کرده‌اند، برای بانک مرکزی بسیار مهم است و اصلاح آن بخوبی پیش می‌رود.

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی تاکید کرد: با همراهی هیات مدیره بانک سپه، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، برنامه اصلاحی بانک سپه در دستور کار هیات عالی بانک مرکزی است و ما معتقد هستیم با اجرای برنامه اصلاحی، این بانک بزرگ از ناترازی خارج خواهد شد.

