معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی:
بانک سپه به عنوان قدیمیترین و بزرگترین بانک کشور خدمات گسترده ای به مردم ارائه میدهد/ بسیاری از صنایع، تسهیلات خود را از بانک سپه دریافت میکنند
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی اعلام کرد: بانک سپه قدیمیترین و بزرگترین بانک از منظر شعب است و خدمات گستردهای به عموم مردم کشور ارائه میدهد و بسیاری از صنایع نیز تسهیلات خود را از این بانک دریافت کردهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه ، فرشاد محمدپور معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی طی سه سال گذشته برنامه های مشخص و اساسی در مورد بانک های ناتراز اجرا کرده است. بر این اساس، آمار بانک های ناتراز از ۱۴ بانک به ۵ بانک ناتراز کاهش یافته است که نشان از موفقیت برنامه ریزی های بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی است.
محمدپور خاطرنشان کرد: اولویت بانک مرکزی اصلاح بانک ناتراز است. در مورد بانک سپه که قدیمیترین و بزرگترین بانک از منظر شعب است و خدمات گستردهای به عموم مردم کشور ارائه میدهد و بسیاری از صنایع نیز تسهیلات خود را از آن دریافت کردهاند، برای بانک مرکزی بسیار مهم است و اصلاح آن بخوبی پیش میرود.
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی تاکید کرد: با همراهی هیات مدیره بانک سپه، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، برنامه اصلاحی بانک سپه در دستور کار هیات عالی بانک مرکزی است و ما معتقد هستیم با اجرای برنامه اصلاحی، این بانک بزرگ از ناترازی خارج خواهد شد.