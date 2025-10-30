خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی:

بانک سپه به عنوان قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین بانک کشور خدمات گسترده ای به مردم ارائه می‌دهد/ بسیاری از صنایع، تسهیلات خود را از بانک سپه دریافت می‌کنند

بانک سپه به عنوان قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین بانک کشور خدمات گسترده ای به مردم ارائه می‌دهد/ بسیاری از صنایع، تسهیلات خود را از بانک سپه دریافت می‌کنند
کد خبر : 1707138
لینک کوتاه کپی شد.

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی اعلام کرد: بانک سپه قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین بانک از منظر شعب است و خدمات گسترده‌ای به عموم مردم کشور ارائه می‌دهد و بسیاری از صنایع نیز تسهیلات خود را از این بانک دریافت کرده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه ،  فرشاد محمدپور معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی طی سه سال گذشته برنامه های مشخص و اساسی در مورد بانک های ناتراز اجرا کرده است. بر این اساس، آمار بانک های ناتراز از ۱۴ بانک به ۵ بانک ناتراز کاهش یافته است که نشان از موفقیت برنامه ریزی های بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی است.

 محمدپور خاطرنشان کرد: اولویت بانک مرکزی اصلاح بانک ناتراز است. در مورد بانک سپه که قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین بانک از منظر شعب است و خدمات گسترده‌ای به عموم مردم کشور ارائه می‌دهد و بسیاری از صنایع نیز تسهیلات خود را از آن دریافت کرده‌اند، برای بانک مرکزی بسیار مهم است و اصلاح آن بخوبی پیش می‌رود.

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی تاکید کرد: با همراهی هیات مدیره بانک سپه، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، برنامه اصلاحی بانک سپه در دستور کار هیات عالی بانک مرکزی است و ما معتقد هستیم با اجرای برنامه اصلاحی، این بانک بزرگ از ناترازی خارج خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ