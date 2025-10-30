خبرگزاری کار ایران
امکان وکالتی نمودن حساب‌های بانک سپه در طرح ثبت نام محصولات شرکت سایپا فراهم شد

امکان وکالتی نمودن حساب‌های بانک سپه در طرح ثبت نام محصولات شرکت سایپا فراهم شد
مشتریان گرامی بانک سپه می‌توانند برای وکالتی نمودن حساب‌های خود و شرکت در طرح ثبت‌نام پیش فروش آبان ماه 1404 محصولات سایپا برای خرید محصولات این شرکت، به صورت غیر‌حضوری از طریق لینک ib.banksepah.ir و همراه بانک اقدام کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، امکان وکالتی نمودن حساب برای تمامی مشتریان گرامی بانک سپه به صورت غیرحضوری و صرفاً از طریق لینک ib.banksepah.ir و همراه بانک فراهم شده و متقاضیان می‌توانند نسبت به وکالتی نمودن حساب به نام شرکت سایپا (آبان ماه 1404) با مبلغ مسدودی 500 میلیون تومان و قبول شرایط و ضوابط اقدام کنند.

لازم به ذکر است، زمان شروع فرآیند وکالتی نمودن حساب‌ها برای متقاضیان عادی از روز چهارشنبه 7 آبان ماه تا شنبه 10 آبان ماه  سال جاری می‌باشد.

