به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، امکان وکالتی نمودن حساب برای تمامی مشتریان گرامی بانک سپه به صورت غیرحضوری و صرفاً از طریق لینک ib.banksepah.ir و همراه بانک فراهم شده و متقاضیان می‌توانند نسبت به وکالتی نمودن حساب به نام شرکت سایپا (آبان ماه 1404) با مبلغ مسدودی 500 میلیون تومان و قبول شرایط و ضوابط اقدام کنند.

لازم به ذکر است، زمان شروع فرآیند وکالتی نمودن حساب‌ها برای متقاضیان عادی از روز چهارشنبه 7 آبان ماه تا شنبه 10 آبان ماه سال جاری می‌باشد.

