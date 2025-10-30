او توضیح داد که در این استراتژی، تغییر پارادایم و حرکت به سمت نوآوری باز به‌عنوان یک الزام شناسایی شد و در نتیجه، رویکرد «سازمان دو‌سوتوان» در فولاد مبارکه تثبیت شد؛ سازمانی که هم‌زمان توان حفظ بهره‌برداری پایدار و کشف مسیرهای نوآورانه را داشته باشد.

عباسی افزود تجارب جهانی نشان می‌دهد که ترکیب بهره‌برداری و نوآوری در یک ساختار واحد، اثربخشی لازم را ندارد. به همین دلیل نهادی مستقل برای اکتشاف مسیرهای نوآورانه ایجاد شد که همان صندوق خطرپذیر فولاد مبارکه است. این صندوق پس از اخذ مجوزهای لازم، به‌ویژه از صندوق نوآوری و شکوفایی، به ابزار مالی اختصاصی مجهز شد و به‌صورت جدی وارد سرمایه‌گذاری شرکتی خطرپذیر شد.

او با اشاره به دامنه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری گفت تاکنون بیش از هزار شرکت دانش‌بنیان در زنجیره ارزش فولاد مبارکه شناسایی شده و نزدیک به ۴۰ شرکت مورد سرمایه‌گذاری قرار گرفته‌اند که آثار مالی و فناورانه قابل‌توجهی داشته است.

عباسی یکی از چالش‌های مسیر را «بلوغ پایین اکوسیستم نوآوری کشور» عنوان کرد و گفت برای رفع این چالش، فولاد مبارکه نظام بلوغ ارتباط صنعت و دانشگاه را طراحی و اجرا کرده است. بر این اساس:

• همکاری با ۲۱ دانشگاه بزرگ کشور برقرار شد

• حدود ۱۸۰۰ دانشجوی کارشناسی‌ارشد و دکترا در حوزه‌های مرتبط با کلان‌روندهای صنعت فولاد در حال اجرای طرح‌های پژوهشی و صنعتی هستند

• با ۷ پارک علم و فناوری قرارداد حمایت فناورانه منعقد شده

• ده‌ها هسته نوآور و شرکت نوپای فناور تحت حمایت قرار گرفته‌اند

او افزود در حوزه هوش مصنوعی نیز با بنیاد ملی نخبگان تعامل شکل گرفته و ده‌ها تیم پژوهشی و فناور در راستای توسعه محصولات هوش مصنوعی برای صنایع فولادی مورد حمایت قرار دارند.

عباسی با اشاره به جایگاه ملی این اقدامات گفت فولاد مبارکه تنها سازمان کشور است که بالاترین جایزه مدیریت فناوری و نوآوری را دریافت کرده و در تازه‌ترین ارزیابی انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران، برترین صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی کشور شناخته شده است.

مدیرعامل صندوق خطرپذیر فولاد مبارکه ادامه داد: امروز فولاد مبارکه در میانه مسیر است. نه در ابتدای راه و نه در پایان آن. اما نقش پیشتاز و پیشران آن باید به توسعه هرچه بیشتر فناوری در صنایع کشور منجر شود. رسالت فولاد مبارکه خلق آینده‌ای بهتر برای صنعت فولاد ایران است و این رسالت تنها با تداوم همین رویکرد ممکن خواهد بود.

او تأکید کرد مدل توسعه فناوری و نوآوری فولاد مبارکه اکنون قابل ارائه به سایر صنایع بزرگ کشور است و می‌تواند نسخه‌ای برای تقویت توان رقابتی و پیشرفت فناورانه ایران باشد.