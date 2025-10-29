خبرگزاری کار ایران
پرداخت بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری طی ۷ ماه نخست سال جاری توسط بانک سپه

بانک سپه از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان مهرماه، ۱۳۰ هزار و ۶۱۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری پرداخت کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، این بانک طی هفت ماهه نخست سال جاری، با پرداخت ۱۱۲ هزار و ۱۵۹ میلیارد و ۶۳۰ میلیون ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به ۳۳ هزار و ۸۱ نفر از متقاضیان گام‌های موثری به منظور تسهیل ازدواج جوانان برداشته است.

همچنین بانک سپه در راستای اجرای تکالیف ابلاغی دولت و بانک مرکزی مبلغ ۱۸ هزار و ۴۵۳ میلیارد و۷۲۰ میلیون ریال تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به ۱۹ هزار و ۶۴۴ متقاضی پرداخت کرده است.

این بانک با هدف حمایت مؤثر از تشکیل و تحکیم بنیان خانواده، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری را به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین محورهای برنامه‌های اعتباری خود در دستور کار قرار داده است. 

