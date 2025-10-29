قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور

به گزارش ایلنا؛ مرحله دوم لیگ برتر دوچرخه سواری بانوان کشور با حضور ۵۰ ورزشکار از هشت استان به میزبانی کرمان برگزار شد. تیم دوچرخه سواری بانوان کرمان موتور در رقابت‌های لیگ برتر سال ۱۴۰۴ موفق به کسب مجموع ۴۴ مدال در بخش جاده و پیست شد. این تیم با ۱۲ مدال طلا، ۱۲ نقره و ۲۰ برنز، به مقام قهرمانی رسید.

این رقابت‌ها از سوم آبان 1404 در پیست مجموعه ورزشی امام علی(ع) و محور گردشگری هفت باغ کرمان برگزار شد و دوچرخه سوارانی از استان‌های کرمان، فارس، سمنان، تهران، خراسان رضوی، همدان، اردبیل و البرز در رشته‌های استقامت، نیمه استقامت و سرعت به مصاف یکدیگر رفتند.

تیم کرمان موتور با درخشش در هر دو بخش پیست و جاده توانست با کسب 44 مدال در مجموع امتیازات، بر سکوی نخست کشور بایستد و جام قهرمانی لیگ برتر بانوان را به خانه ببرد. همچنین مائده نظری، رکاب‌زن تیم کرمان موتور، موفق شد با ثبت زمان یک دقیقه و 14 ثانیه، رکورد کشوری ماده یک کیلومتر پیست را به نام خود ثبت کند.

به گفته نماینده فدراسیون دوچرخه سواری، در این دوره بیش از ۵۰ ورزشکار و اعضای کادر فنی بانوان کشور در رده‌های سنی جوانان و بزرگسالان حضور داشتند. فرزاد فروزی، دبیر هیئت دوچرخه سواری استان کرمان نیز اعلام کرد: در ماده استقامت، دوچرخه سواران مسافت ۷۵ کیلومتر را رکاب زدند و 80 تا ۹۰ درصد شرکت کنندگان از اعضای تیم ملی بودند.

قهرمانی تیم بانوان کرمان موتور در لیگ برتر کشور، علاوه بر ثبت یک افتخار ورزشی، پیام مهمی از توانایی و اراده زنان ایران برای ایستادن بر سکوهای قهرمانی دارد. شرکت کرمان موتور همواره در زمینه فعالیت‌های حمایتی از ورزشکاران پیشگام بوده و در تلاش است تا با حمایت از استعدادهای برتر ورزشی، آن‌ها را در مسیر رشد همراهی کند.

مدال آوران تیم دوچرخه سواری بانوان کرمان موتور در لیگ برتر 1404:

ساناز ایران منش: 3 طلا، 2 نقره و 4 برنز

مائده نظری: 2 طلا، 2 نقره و دو برنز

الیکا یوسفی: یک طلا، 4 نقره، 2 برنز

فاطمه فیضی: 2 نقره، 2 برنز

ملینا شوندی: 3 طلا، یک نقره، 5 برنز

زهرا زارع وحید: 3 طلا، یک نقره، 5 برنز

انتهای پیام/