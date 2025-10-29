رئیس ستاد اجرایی انتقال منصوب شد/ تاکید مدیرعامل بانک ملی ایران بر استمرار خدمات بهینه به مشتریان و تکریم همکاران جدید

نجارزاده با بیان اینکه این انتصاب در ادامه برنامه‌های راهبردی بانک ملی برای یکپارچگی و انسجام نهادی انجام شده است، افزود:

هدف اصلی ما، حفظ آرامش مشتریان، تأمین منافع کارکنان، و ارتقای سطح خدمت‌رسانی در چارچوب مأموریت‌های ملی بانک است. تجربه نشان داده است که هرگاه هماهنگی و مدیریت دقیق حاکم بوده، نتایج چشمگیر و پایداری حاصل شده است.

مدیریت متمرکز انتقال

مدیرعامل بانک ملی ایران در ادامه جلسه با تأکید بر اهمیت انسجام در اجرای برنامه‌های انتقال، گفت: فرآیند انتقال بانک سابق آینده به بانک ملی ایران به صورت کاملاً متمرکز و تحت نظارت مستقیم رییس ستاد اجرایی انجام می‌شود. برای اطمینان از دقت و هماهنگی کامل، کمیته‌های تخصصی در حوزه‌های فناوری اطلاعات، اطلاع‌رسانی، مدیریت شعب، پشتیبانی، امور پرسنلی و سایر بخش‌های کلیدی تشکیل شده‌اند.

وی افزود: در این انتقال، هیچ تصمیمی بدون هماهنگی و بررسی فنی اتخاذ نخواهد شد. هدف ما این است که تمام فرآیندها شفاف، نظام‌مند و با کمترین اختلال انجام گیرد تا اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی تقویت شود.