رئیس ستاد اجرایی انتقال منصوب شد/ تاکید مدیرعامل بانک ملی ایران بر استمرار خدمات بهینه به مشتریان و تکریم همکاران جدید

رئیس ستاد اجرایی انتقال منصوب شد/ تاکید مدیرعامل بانک ملی ایران بر استمرار خدمات بهینه به مشتریان و تکریم همکاران جدید
در جلسه‌ای با حضور اعضای هیأت‌مدیره و هیأت عامل بانک ملی ایران، حمید مومنی به عنوان رئیس ستاد اجرای انتقال بانک آینده به بانک ملی ایران منصوب شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی ایران، در این جلسه با اشاره به اهمیت مرحله جدید در مسیر اصلاح ساختار نظام بانکی کشور اظهار داشت: انتقال بانک آینده به بانک ملی ایران، یکی از بزرگ‌ترین و حساس‌ترین پروژه‌های نظام بانکی در سال‌های اخیر است. برای موفقیت در این مسیر، نیازمند مدیری با تجربه، شناخت دقیق از ساختار بانکی و توان راهبری عملیاتی هستیم. آقای  مومنی با سوابق مؤثر در حوزه نظارت و همچنین مدیریت موفق انتقال مؤسسه اعتباری نور به بانک ملی ایران، گزینه‌ای شایسته برای این مسئولیت خطیر هستند.

نجارزاده با بیان اینکه این انتصاب در ادامه برنامه‌های راهبردی بانک ملی برای یکپارچگی و انسجام نهادی انجام شده است، افزود:

هدف اصلی ما، حفظ آرامش مشتریان، تأمین منافع کارکنان، و ارتقای سطح خدمت‌رسانی در چارچوب مأموریت‌های ملی بانک است. تجربه نشان داده است که هرگاه هماهنگی و مدیریت دقیق حاکم بوده، نتایج چشمگیر و پایداری حاصل شده است.

مدیریت متمرکز انتقال

مدیرعامل بانک ملی ایران در ادامه جلسه با تأکید بر اهمیت انسجام در اجرای برنامه‌های انتقال، گفت: فرآیند انتقال بانک سابق آینده به بانک ملی ایران به صورت کاملاً متمرکز و تحت نظارت مستقیم رییس ستاد اجرایی  انجام می‌شود. برای اطمینان از دقت و هماهنگی کامل، کمیته‌های تخصصی در حوزه‌های فناوری اطلاعات، اطلاع‌رسانی، مدیریت شعب، پشتیبانی، امور پرسنلی و سایر بخش‌های کلیدی تشکیل شده‌اند.

وی افزود: در این انتقال، هیچ تصمیمی بدون هماهنگی و بررسی فنی اتخاذ نخواهد شد. هدف ما این است که تمام فرآیندها شفاف، نظام‌مند و با کمترین اختلال انجام گیرد تا اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی تقویت شود.

عضویت کامل کارکنان در خانواده بانک ملی ایران

نجارزاده در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر جایگاه سرمایه انسانی در موفقیت سازمان‌ها گفت: از این پس، تمامی همکاران بانک سابق آینده عضو   خانواده بزرگ بانک ملی ایران شناخته می‌شوند. هیچ تفاوتی میان کارکنان پیشین بانک ملی و همکاران جدید وجود ندارد. همه در یک ساختار واحد  فعالیت خواهند کرد.

وی تصریح کرد: ما در بانک ملی ایران باور داریم که مهم‌ترین دارایی هر سازمان، نیروی انسانی آن است. نگاه ما در این فرآیند نه ادغام، بلکه هم‌افزایی است. همه ما در یک خانواده مشترک قرار داریم و با هم آینده‌ای روشن‌تر برای بانک ملی و نظام بانکی کشور رقم خواهیم زد.

تأیید توانمندی‌ها و دعوت به تلاش مشترک

مدیرعامل بانک ملی ایران در بخش دیگری از سخنانش با قدردانی از روحیه تعهد و همکاری کارکنان بانک آینده اظهار داشت:

براساس بررسی‌های میدانی و گزارش‌های دریافتی، همکاران جدید  بانک از توانمندی، دقت و روحیه حرفه‌ای بسیار بالایی برخوردارند. این ویژگی‌ها سرمایه‌ای ارزشمند برای بانک ملی ایران محسوب می‌شود.

وی افزود: از همه این عزیزان می‌خواهم با تمرکز بر مأموریت اصلی خود که خدمت به مردم و پشتیبانی از اقتصاد کشور است، با انگیزه و انرژی مضاعف فعالیت کنند.

فرصت‌های برابر ارتقاء و تضمین آینده شغلی

نجارزاده در ادامه با اشاره به برنامه‌های بانک برای عدالت سازمانی گفت: تمامی کارکنان منتقل‌شده از بانک آینده، از فرصت‌های برابر ارتقاء شغلی برخوردارند. هیچ مرزی میان همکاران قدیمی و جدید وجود ندارد. بانک ملی ایران با رویکرد شایسته‌سالاری عمل می‌کند و قطعاً مدیران آینده این بانک می‌توانند از میان همین همکاران جدید نیز انتخاب شوند.

وی تأکید کرد: سازمان ما بر پایه شفافیت و عدالت استوار است. هر کس شایسته‌تر، داناتر و پرتلاش‌تر باشد، مسیر رشد برای او باز خواهد بود. این اصل در تمامی انتصابات و برنامه‌های منابع انسانی رعایت خواهد شد.

اتمام موفقیت‌آمیز انتقال سپرده ها و فعالیت‌ها

در ادامه جلسه، مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به روند فنی و عملیاتی انتقال گفت: تمامی حساب‌ها، سپرده‌ها و فعالیت‌های بانکی بانک سابق آینده با موفقیت کامل به سامانه‌های بانک ملی ایران منتقل شده است. این فرآیند با دقت فنی بالا و بدون هیچ اختلالی انجام شد که نشانه توان فنی و مدیریتی تیم‌های اجرایی بانک است.

او افزود: این انتقال از حیث گستره، پیچیدگی و سرعت اجرا، یکی از بی‌نقص‌ترین پروژه‌های بانکی کشور محسوب می‌شود و نشان‌دهنده ظرفیت بالای کارشناسان و مدیران ماست.

حفظ کامل حقوق مشتریان و امنیت دارایی‌ها

نجارزاده با تأکید بر اصل امانت‌داری بانکی تصریح کرد: کلیه سپرده‌ها و دارایی‌های مشتریان بانک آینده در امنیت کامل قرار دارد. هیچ تغییری در شرایط سپرده‌ها ایجاد نشده و سود آن‌ها مطابق قراردادهای قبلی تا پایان دوره پرداخت خواهد شد. ما خود را موظف می‌دانیم اعتماد مردم را پاس بداریم و هیچ دغدغه‌ای برای آنان ایجاد نکنیم.

او افزود: ما در بانک ملی ایران همه توان خود را برای حفظ  رضایت مشتریان به کار گرفته‌ایم.

تداوم خدمات بانکی بدون وقفه

مدیرعامل بانک ملی ایران در بخش دیگری از اظهارات خود خاطرنشان کرد: تمامی خدمات بانکی شامل افتتاح حساب، پرداخت تسهیلات، دریافت اقساط، صدور کارت، حواله‌ها و سایر خدمات روزمره بدون وقفه در جریان است. هیچ اختلالی در ارائه خدمات به مشتریان وجود ندارد و تمام شعب فعالیت می‌کنند.

تقویت نظام بانکی و تعهد به خدمت‌رسانی برتر

نجارزاده در تشریح ابعاد کلان این طرح گفت:

بانک ملی ایران با سابقه نزدیک به یک قرن خدمت به مردم، وظیفه خود می‌داند که این مأموریت ملی را با بالاترین کیفیت و در نهایت شفافیت انجام دهد. هدف ما نه‌تنها پایداری خدمات، بلکه ارتقای آن است.

انتهای پیام/
