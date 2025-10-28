حضور اردشیر سعدمحمدی در پنل تخصصی صادرات فولاد در سمپوزیوم بینالمللی فولاد ۱۴۰۴
اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات، در نخستین پنل تخصصی سمپوزیوم بینالمللی فولاد ۱۴۰۴ با عنوان «صادرات فولاد در تنگنای سیاست؛ تحریم و اسنپبک»حضور خواهد داشت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات؛ این پنل که به همت گروه رسانهای دنیای اقتصاد برگزار میشود، سهشنبه ششم آبانماه در جزیره کیش و در محل مرکز نمایشگاههای بینالمللی برگزار خواهد شد.
در این نشست، جمعی از مدیران ارشد صنعت فولاد کشور از جمله بهرام سبحانی(رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد)، امین ابراهیمی(مدیرعامل فولاد خوزستان) و علیرضا رحیم (مدیرعامل فولاد هرمزگان) به همراه اردشیر سعدمحمدی به بررسی چالشها و فرصتهای صادرات فولاد ایران در شرایط تحریم خواهند پرداخت.
اردشیر سعدمحمدی با سابقهای طولانی در مدیریت صنایع معدنی و فولادی کشور، یکی از چهرههای تأثیرگذار در سیاستگذاری و توسعه زنجیره فولاد به شمار میرود.