از سوی بانک رفاه کارگران صورت گرفت
پرداخت بیش از 7.7۰۰ میلیارد ریال تسهیلات ازدواج در مهر ماه سال جاری
جزئیات پرداخت تسهیلات ازدواج و تهیه جهیزیه از سوی بانک رفاه کارگران در مهر ماه سال جاری، اعلام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، باهدف تحکیم بنیان خانواده و کمک به تشکیل آن و در راستای ایفای نقش مؤثر در حوزه مسئولیت اجتماعی، بانک رفاه کارگران در مهر ماه سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۲,30۰ فقره تسهیلات ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغ بیش از 7,700 میلیارد ریال پرداخت کرده است.
لازم به ذکر است، بانک رفاه کارگران از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه، تعداد 16,681 فقره تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغ بیش از 62,500 میلیارد ریال پرداخت کرده است.