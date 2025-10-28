پرداخت بیش از 7.7۰۰ میلیارد ریال تسهیلات ازدواج در مهر ماه سال جاری

لازم به ذکر است، بانک رفاه کارگران از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه، تعداد 16,681 فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغ بیش از 62,500 میلیارد ریال پرداخت کرده است.