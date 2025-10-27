خبرگزاری کار ایران
از وام ازدواج تا سفته دیجیتال؛ خدمات تازه در نسخه جدید «سپینو» بانک صادرات ایران

کد خبر : 1705919
نسخه جدید پلتفرم بانکداری دیجیتال «سپینو» بانک صادرات ایران با بیش از ۱۵ قابلیت تازه از جمله ارائه وام ازدواج، سفته دیجیتال، ضمانت با چک الکترونیکی و پرداخت اقساط با کارت سایر بانک‌ها رونمایی شد؛ نسخه‌ای سبک‌تر، سریع‌تر و کاربرپسندتر که تجربه بانکداری غیرحضوری را برای میلیون‌ها کاربر آسان‌تر می‌کند.

به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، در نسخه ارتقایافته «سپینو» علاوه بر کاهش 65 درصدی حجم نرم‌افزار و ارائه فایل ۲۶ مگابایتی، مجموعه‌ای از تغییرات کاربردی در فرآیندها و خدمات بانکی اجرا شده که موجب افزایش رضایتمندی کاربران شده است.
افزودن خدمت وام قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه، امکان ضمانت تسهیلات با چک الکترونیکی، صدور و ضمانت سفته دیجیتال، افتتاح حساب بلندمدت، قابلیت شارژ حساب و پرداخت اقساط تسهیلات با کارت سایر بانک‌ها از جمله قابلیت‌های جدید «سپینو» است.

 

بهبود فرآیند افتتاح حساب و دریافت تسهیلات، افزودن رمز دوم درون‌برنامه‌ای، دستور پرداخت، امضای دیجیتال، ارتقای تجربه کاربری و عملکرد نرم‌افزار و رفع مشکلات گزارش‌شده از دیگر تغییرات این نسخه به شمار می‌رود.

 

پلتفرم بانکداری دیجیتال «سپینو» با گذشت حدود یکسال از انتشار عمومی، با استقبال گسترده کاربران مواجه شده و تعداد کاربران آن از مرز چهار میلیون و ۲۰۰ هزار نفر گذشته است.

 

سپینو مجموعه‌ای از خدمات بانکی متنوع از جمله افتتاح حساب غیرحضوری، انتقال وجه هوشمند (پایا، ساتنا، کارت‌به‌کارت و پل)، درخواست صدور کارت، سفارش کارت هدیه دیجیتال با پیام و موسیقی دلخواه، خرید شارژ و بسته اینترنتی، پرداخت قبوض، فعال‌سازی پیامک و سایر خدمات بانکی را به‌صورت غیرحضوری ارائه می‌دهد.

 

علاوه بر خدمات بانکی، «سپینو» با ارائه خدمات خرید اعتباری (BNPL) و معرفی فعالیت‌های فرهنگی و آثار منتشرشده، بستری ترکیبی از خدمات بانکی و فرهنگی را برای جامعه فرهنگی کشور فراهم کرده است.

 

نسخه جدید «سپینو» با پشتیبانی از سیستم‌عامل‌های iOS و Android، یکی از پیشرفته‌ترین اپلیکیشن‌های بانکداری دیجیتال کشور محسوب می‌شود که با تضمین امنیت، سرعت و دقت بالا، مراجعه حضوری به شعب را به حداقل رسانده است.

 

​کاربران می‌توانند برای نصب و استفاده از «سپینو» به نشانی: sepino.bsi.ir مراجعه کنند.

 

