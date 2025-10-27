خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل بانک رفاه کارگران:

نقش رویداد تراکنش ایران در توسعه صنعت بانکداری
پنل افتتاحیه یازدهمین رویداد بزرگ تراکنش ایران با عنوان "راهبردهای اساسی نظام بانکی در شرایط حاضر" با حضور دکتر اسماعیل للـه گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران برگزار شد.

 

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر للـه گانی طی سخنانی در این پنل به نقش این رویداد در توسعه صنعت مالی کشور اشاره کرد و گفت: تراکنش ایران می تواند علاوه بر به روزرسانی اطلاعات و دانش مدیران بانکی، مشکلات و چالش های صنعت بانکداری را تبیین و برای رفع آنها راهکار ارائه دهد.  

وی افزود: ازجمله مشکلات حال حاضر کشور، کمبود نقدینگی به واسطه کاهش سرمایه گذاری (داخلی و خارجی) است که باعث شده واحدهای تولیدی با کمبود منابع در پیشبرد برنامه های توسعه ای مواجه شوند. یکی از راهبرهای اصلی این رویداد می تواند ارائه راهکارهایی در راستای توسعه سرمایه گذاری باشد.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران تصریح کرد: جوانان نخبه کشور در سال های اخیر دستاوردهای بسیار ارزشمندی در قالب فین تک ها و استارت آپ های حوزه مالی داشته اند، این رویداد می تواند کمک کند دستاوردهای آنان به روز شود و در طراحی محصولات نوین بانکی کوشاتر عمل کنند. 

وی تاکید کرد: ضرورت دارد مطالب این رویداد در دسترس تمامی کارکنان صنعت بانکداری در اقصی نقاط کشور قرار گیرد. بدون شک دسترسی بانکداران به اطلاعات این همایش باعث می شود اتفاقات اثربخشی در صنعت مالی کشور رخ دهد.

دکتر للـه گانی گفت: جوانان ایرانی در بسیاری از حوزه ها به مرزهای دانش رسیده اند اما کمتر بستر استفاده از دستاوردهای علمی آنان فراهم شده است، امیدوارم تراکنش ایران بتواند بستر استفاده از این دستاوردها را فراهم کند.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران در پایان گفت: مردم امید دارند که بانک ها بتوانند همیار آنان در رفع مشکلات باشند. بدون شک این رویداد می تواند ضمن تشریح خدمات بانک ها به نظام اقتصادی کشور، راهکارهای توسعه اقدامات شبکه بانکی در مسیر رفع مشکلات جامعه به ویژه واحدهای تولیدی را ارائه دهد.

در ادامه این مراسم از پروژه ملی و بین المللی "ترارسانه هوشمند و اقتصاد دیجیتال" با حضور مدیرعامل بانک رفاه کارگران رونمایی شد. 

 

